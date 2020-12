El recibimiento al campeón del TC Pista: Londero fue ovacionado en Ramírez

El flamante campeón del TC Pista, Ayrton Londero, fue recibido con aplausos por los vecinos de General Ramírez, la localidad de donde es oriundo, supo. "Todavía no entiendo lo que logré", fueron las primeras palabras del piloto al agradecer el acompañamiento.Sobre la autobomba de Bomberos Voluntarios, el ramirense hizo su ingreso hasta el Parque de La Democracia donde lo aguardaban con banderas, bengalas e interminables aplausos: el merecido recibimiento a un campeón.Al agradecer "el acompañamiento en cada fin de semana, por la TV durante este año que todo lo sufrimos y porque no fue fácil para nadie", Londero les dijo a sus seguidores: "Con este resultado, este logro para mí, para el pueblo, mi familia y amigos, espero que les haya alegrado el fin de semana"."De corazón les digo que soy privilegiado por el cariño que me dan todos los fines de semana", remarcó. Según pudo saber, el joven piloto les prometió a sus seguidores, avanzar a la próxima categoría del TC representando a Ford."No logro entender si estoy viviendo o si es un sueño del que aún no desperté. Todos los que me ven en la calle, en Ramírez, saben que costó muchísimo, un montón de esfuerzo y un sacrificio enorme. Nadie nos tenía como candidatos, costó muchísimo, pero fuimos a buscar lo que hacer, que era ganar la carrera y darle gracias a Dios", destacó.El joven piloto entrerriano festejó su primer título en San Juan, un lugar especial para Londero donde la temporada pasada había funcionado bien logrando un tercer puesto en el podio. El domingo fue para Ayrton uno de los días que nunca podrá borrar de su memoria, habiendo logrado la pole position engrillando primero en la serie.