Video: "Dos gotas de agua": Hoy se celebra en Argentina el Día del Gemelo

Es 21 de diciembre y en Argentina se festeja el Día de los Gemelos. La celebración que homenajea a este tipo particular de hermanos no conmemora ningún evento histórico, sino que tiene su origen, simplemente, en la simetría entre el 21 y el 12.La fecha rinde homenaje a aquellos pares de hermanos o hermanas que nacen en un mismo parto y provienen del mismo óvulo fecundado que se dividió en dos. Se estima que los embarazos gemelares representan un porcentaje el dos por ciento del total de los que se producen en el mundo.recabó testimonios y fotos de los distintos gemelos que hay en la provincia."Entrarse que íbamos a ser papás de gemelos, fue muy emocionante. Cuando Paula (la mamá) se hizo la ecografía se veía uno solo, y recién en la segunda aparecieron los dos", recordó Juan Pablo Tazzioli, papá de los gemelos Bautista y Vicente."Tuvimos que restructurar todo. Era comprar todo doble, sillas del auto, cunas, juguetes, pañales, pero los familiares nos fueron ayudando", relató.Juan Pablo, rememoro como fue el momento del nacimiento: "Paula tuvo 12 horas de trabajo de parto, y a las 19:32 nació el primero Bautista y doce minutos después llegó Vicente".Los niños tienen dos años y su fecha de cumpleaños es el 13 de abril, según contó su papá "los chicos se llevan re bien, entre ellos se dicen `Bauvicen´ , son muy compañeros y se necesitran todo el tiempo""No los vestimos igual, los hacemos participar de las decisiones y siempre tratamos de que sean distintos. Las personas que los ven poco, no los distinguen, para nosotros si son distintos, tanto físicamente como en su manera de ser", resaltó.A su vez, contó que "el hecho de tener un hermano es algo muy beneficioso, para pasar mejor la cuarentena. Si bien es un doble trabajo, pero la verdad es que no sabemos cómo hubiese sido como seria si era uno solo".", contóAl aparecer por la pantalla delos chicos saludaron a la audiencia y el pequeño Vicente, dijo que tienen dos perritos. Bautissta contó que le gusta mucho el color rojo y un poco tímido, Vicente contó que su preferido es el amarrillo".