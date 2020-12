Covid-19 en Concordia: no descartan que la situación se agrave a partir de enero

Región

El Coordinador de la sala URAC del hospital Masvernat, doctor Mauro Dodorico, reiteró que "tenemos una ocupación alta de camas" y lamentó que la etapa de celebración "redundará en un mayor número de pacientes".En diálogo con Diario Río Uruguay, el profesional detalló que "por suerte no tuvimos en ningún momento faltante de camas, ya que organizamos por áreas todas las camas y una vez que llenamos la URAC de COVID, tenemos la posibilidad de poder sumar camas y fue lo que hicimos el fin de semana".Consultado acerca de las habilitaciones de fiestas multitudinarias en ciudades como Chajarí, y su probable impacto negativo en el número de pacientes en un hospital de referencia como el Masvernat, Dodorico explicó que "tenemos una derivación bastante importante de esas ciudades aledañas".En ese sentido, recordó que "en toda el área de cobertura del hospital, la única unidad de Terapia Intensiva que atiende pacientes COVID es la del hospital Masvernat".Subrayando que "hace algunos meses que están tratando de abrir en Chajarí y todavía no lo pudieron concretar, por lo que todos los pacientes críticos de esa ciudad, como de Federación, San Salvador y Federal, se atienden en Concordia".Incluso, "el fin de semana tuvimos tres pacientes derivados de esas ciudades y tenemos que darle atención porque es la única unidad", puntualizó.Por último, el galeno consideró que "los eventos que se están permitiendo, aumenta el nivel de contagio y seguramente también aumentará el número de pacientes críticos".De hecho, las proyecciones no son para nada optimistas de cara a estas dos últimas semanas del año, con "el aumento de las reuniones y la circulación de gente", dado que "eso redundará en un mayor número de pacientes", finalizó.