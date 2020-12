Habilitan boliches en Federal: "Es una forma de cuidarnos y tener controles"

Sociedad Permitirán la apertura del primer boliche bailable en localidad entrerriana

La Municipalidad de Federal es la primera en habilitar un boliche bailable en la provincia de Entre Ríos, mientras se transita la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio -DISPO- en el país."Habilitamos los eventos al aire libre, con la coincidencia que el boliche bailable tiene un espacio extremadamente grande al aire libre, al igual que su superficie cerrada es amplia. Tiene todas las condiciones de veniutalcion necesarias, de todos modos, la parte techada no está autorizada", dijo el intendente de Federal, Gerardo Chapino, aEn la comuna los eventos al aire libre están habilitados con el 60 por ciento de la ocupación, sobre este tema, el intendente dijo que "personal de obras privadas mide la superficie y de acuerdo a la ordenanza y la habitación correspondiente se indica la cantidad de personas".Consultado sobre lo que motivó que habiliten estas actividades, Chapino dijo que "con otros colegas, vemos que crecen lamentablemente la cantidad de eventos clandestinos y no se tenía el control de nuestros gurises que concurren a estos eventos"."Tomamos la decisión de habilitar los eventos al aire libre para poder tener controles. Una forma de cuidarnos es habilitar con los controles necesarios. Sabemos que cuando uno es joven lo clandestino es más lindo que lo que está habilitado", sentenció.En relación a las fiestas de fin de año dijo que "en el anfiteatro se reúnen unas seis mil personas. Son familias enteras. Buscamos descomprimir, y preferimos que se habiliten varios eventos en simultaneo, como un baile en una cancha de un club, y el boliche"."La gente tiene la necesidad de salir. Además, desde que anunciamos que íbamos a habilitar los eventos en la ciudad, las ventas en la comunidad fueron increíbles. Si mantenemos a cada ciudadano en su comunidad esto nos va a ayudar a que no haya éxodo de chicos a localidades vecinas", manifestó.Resaltado sobre la situación epidemiológica dijo que "estamos con 60 casos desde que comenzó la pandemia. En cada departamento la situación es distinta, por eso nos llevó a tener este respiro. Pero siempre estamos atentos, si tenemos alguna variante, se hará un retroceso con estas habilitaciones".