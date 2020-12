Detectan exceso de coliformes fecales y bacterias en playas del Río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay publicó este viernes los resultados del monitoreo de aguas, actividad prevista en el "Programa de Vigilancia de Playas del Río Uruguay" en la temporada estival 2020-2021.



CARU mide en especial la presencia de cuatro elementos que, superando determinados niveles, pueden comprometer la salud: Coliformes fecales, Escherichia coli, Enterococos y Floraciones algales.



Para cada uno de ellos hay "valores estándares permitidos". "Si se supera uno de los valores estándares se sugiere no ingresar al agua de la playa en cuestión", advierte CARU.



A juzgar por lo que indica el informe publicado este viernes, son pocas las playas que tendrían sus aguas en óptimo estado.



Coliformes



Los coliformes fecales "no deberán exceder una media logarítmica de 200 UFC / 100 ml" entre las "cinco muestras igualmente espaciadas tomadas en un período de treinta días", explica CARU.



No son pocas las playas que superan este máximo tolerado. Por ejemplo, en la costa argentina, Los Sauces de Concordia, con 436, más que duplica el valor de referencia. Puerto Yeruá está aún más comprometida, con 552, lo mismo que San José con 527. Al norte de la represa, Monte Caseros también está en problemas, con un valor medio de 380.



De las playas colonenses, sólo el Santiago Inkier supera levemente la media normal, con 217.



Del lado uruguayo, hay balnearios con marcados excesos de coliformes. En especial "Salto Chico", que llega al record de 1090. El Balneario Municipal de Paysandú totaliza 322.





Escherichia coli



En el coso de la bacteria Escherichia coli, el valor de referencia es de 126 UFC / 100 mL.



Monte Caseros en Corrientes (290), Salto Chico en Salto (590), Los Sauces en Concordia (169), Puerto Yeruá (257), San José (171), Inkier (128), Banco Pelay (140), son playas donde la bacteria supera el valor límite de 126, en algunos casos de manera muy marcada y en otros apenas por unos pocos puntos.





Enterococos



La media geométrica de Enterococos de al menos cinco muestras en treinta días no debe exceder los 33 UFC / 100 mL.



Este tope es superado por la mayoría de las playas. Hay algunos casos donde el techo de 33 es sobrepasado de manera significativa. Ejemplos: Santa Ana (560), Playa Grande de Federación (297), Salto Chico en Salto (760), Los Sauces (545), Playa Nebel (320), Puerto Yeruá (267), San José (170), Santiago Inkier (143), Banco Pelay (180). Floraciones algales En relación a floraciones algales de cianobacterias potencialmente tóxicas, CARU emplea valores definidos en base a bibliografía específica actualizada en la materia a nivel mundial, como lo son los documentos de referencia de la Organización Mundial de la Salud y la legislación de distintos países.



En base a ello, establece tres niveles identificados con los colores del semáforo: Verde (nivel de vigilancia), Amarillo (Nivel de Alerta I) y Rojo (Nivel de alerta 2).



En este sentido, puede decirse que en el relevamiento efectuado hasta el pasado 15 de diciembre, muy pocas playas presentan alertas, aunque hay varias en "nivel de vigilancia".



En "Alerta I" están Playa Grande de Federación (en dos mediciones) y Las Palmeras, en el lago de Salto Grande (en la medición del 7/12/2020)