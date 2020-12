Vacunación por Covid-19: ¿quiénes quedarán afuera o están en duda?

Embarazadas

Mientras se aguarda a que comience la, ya hay grupos de personas que por el momento. La razón es que no hay pruebas de que la vacuna sea segura o no se sabe si le dará la inmunidad suficiente.Días atrás surgió una polémica porque no estaba claro si la vacuna rusa Sputnik V, que sería la primera en llegar al país, se iba a poder aplicar en mayores de 60 años, uno de los grupos de más riesgo por Covid-19.Sin embargo, autoridades y expertos se mostraron confiados en que pronto se tendría la información para autorizar su aplicación en este grupo etario.Lo que está claro es que. Representan alrededor de un tercio de la población argentina.Ninguna de las vacunas de la primera tanda tiene ensayos de fase 3 con menores de edad. Esto también incluye a Sputnik V.También está en los planes de Janssen y Johnson&Johnson y de Moderna. Pero ninguno de estos resultados estará para antes del primer semestre de 2021. Días atrás, AstraZeneca decidió retirar a niños mayores de 5 años que estaban participando de su ensayo. No hay información sobre si hay estudio en menores con la Sputnik V.Según se sabe, el riesgo de un cuadro grave de Covid-19 es muy bajo en menores de 18 años. Aunque en unos pocos las niñas y niños puede ha provocado un síndrome multisistémico inflamatorio con consecuencias graves.Los ensayos clínicos de las vacunas no incluyen a este grupo, por lo que no está comprobada su seguridad tanto en la mujer como en el embrión. Los primeros ensayos clínicos con embarazadas comenzarían a inicios de 2021.Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de terminar en terapia intensiva que mujeres que están en edad fértil pero sin embarazo en curso.Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recomiendan tampoco vacunar a las madres que están amamantando para el caso del tratamiento de Pfizer. Sin embargo, sí sugirieron inmunizar a embarazadas que forman parte de grupos con alto riesgo de exposición, como el personal sanitario.En los últimos días se detectaron reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer. Pero Pablo Moreno, titular de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), asegura que"La hipersensibilidad a medicamentos como una vacuna está considerada dentro de las reacciones adversas como una reacción impredecible. La población que podría estar afectada a las vacunas sería entre el uno y el cuatro por ciento", dijo Moreno aLos CDC recomiendan no vacunar a las personas que ya tuvieron una reacción alérgica grave a otra vacuna o terapia inyectable (intramuscular, intravenosa o subcutánea).También indican que tras la vacunación se debe mantener a las personas en observación por 15 minutos y por 30 minutos, si tienen antecedentes de reacciones alérgicas graves.. "No está definido si recibirán o no la vacuna. Se necesitan más datos y resultados de los ensayos de fase 3", asegura Sandra Belfiore, responsable de Programa de Inmunizaciones del Gobierno de Córdoba.Gabriel Morón, experto en vacunas del Conicet Córdoba, explica que los inmunodeprimidos se componen de una inmensa variedad y no hay un patrón único. La inhibición del sistema inmunológico puede ser producto del uso de un fármaco (inmunosupresores para tratar patología autoinmunes o luego de un trasplante) y/o por alguna enfermedad (VIH, algunos cánceres, etc.).En estos casos no es una cuestión de seguridad si no de qué tan efectiva puede ser la vacuna aplicada a estas personas. "Si tiene deficiencia en la generación de anticuerpos, puede que la vacuna no sea efectiva y no tenga sentido aplicarla", comenta Morón."Puede ser riesgoso vacunar a un inmunosuprimido porque la persona pueden pensar que están protegido y se expone más al virus", asegura Morón.Para Morón deberían mirarse los antecedentes de las vacunas que ya la pusieron y hacerles testeos de anticuerpos por un tiempo antes de permitir que lleve vida normal.Sobre la vacuna de Pfizer-Biontech, los CDC aclararon que si bien no hay datos sobre su seguridad y eficacia en pacientes inmunocomprometidos, recomiendan vacunarlos igual (salvo contraindicaciones) ya que son un grupo de alto riesgo de generar un cuadro grave de Covid-19.. En Argentina son más de 1,35 millones. Belfiore asegura que seguramente se optará por una "vacunación en sucio", es decir, se inmunizará a todas las personas sin importar si tuvieron infección y ya generaron anticuerpos específicos.Los ensayos clínicos de cada vacuna incluyen personas recuperadas para evaluar si seguridad.Por otra parte, las personas infectadas con Covid-19 deben pasar la fase aguda del cuadro para recibir la vacuna, según determinó los CDC para el caso de la vacuna de Pfizer.Esta institución también indica que las personas tratadas con plasma de recuperados deberán esperar 90 días para recibir la inyección.