Menem permanece "estable", según su médico personal, aunque continúa internado

El ex presidente Carlos Menem continúa "estable", según precisó su médico personal, Luis de la Fuente, aunque continúa internado en el sanatorio Los Arcos, donde ingresó el jueves pasado con un grave cuadro de infección urinaria tras un episodio de descompensación cardíaca.



"Sigue estable. Los urólogos están viendo la infección urinaria que ya está superada", tranquilizó el cardiólogo riojano, en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.



Consultado sobre las razones por las cuales sigue internado, De la Fuente indicó que tiene que ver con la decisión de "controlar su diabetes, que es algo que desestabiliza" al organismo.



"Hay que gente que no entiende y piensa que sigue muy grave", indicó al descartar que siga en un estado delicado.



Para el médico, Menem "es el paciente ideal porque no se queja de nada" y "no tiene miedo".



"Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso", había tuiteado el viernes Zulemita Menem.