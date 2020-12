ALasAulas: lanzan una campaña para hacer de la educación la prioridad del 2021

Un gran número de organizaciones de la sociedad civil, instituciones y cámaras del sector se unieron en torno a la iniciativaque espera reunir a millones en torno a un tema que atañe a todos los argentinos."Esta campaña surge por iniciativa de un grupo de organizaciones a partir de los grandes desafíos que nos deja la pandemia", explicó Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación.Luego de un 2020 en que Argentina batió el récord de casi un año completo sin clases asistenciales, surge esta convocatoria desde la sociedad civil, dirigida a todos los argentinos."Básicamente, el 2020 demostró que la escuela es irremplazable -dice Ibarzábal-. Lo que más nos preocupa es el aumento de la desigualdad., sobre todo en los hogares más desfavorecidos, donde es más difícil el acompañamiento por parte de los adultos y faltan condiciones de conectividad, acceso a dispositivos, etc."., advierte. Y hay otros temas sensibles, "como la merma en los aprendizajes o en la salud emocional de los chicos". "Por todas estas razones, consideramos que. Esto implica que trabajemos en conjunto para que la presencialidad sea posible. Y para que cada vez que no sea posible, haya un plan claro para cada situación."La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (ADIDEP), Conciencia, ADIRA, Argentinos por la Educación, Cimientos, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Enseñá por Argentina, Establecimientos Privados Educativos Asociados, Fe y Alegría, Fundación Argentina María Montessori, Fundacion Bemberg, Fundación Convergencia, Fundación Noble, Fundación Werthein, Hablemos de Bullying, IDEA, Junior Achievement, Latina, Red de educadores innovadores, Voy con vos son algunas de las-dice Ibarzábal-; busca fortalecer el compromiso de la sociedad civil con el futuro de la educación en el país. El espíritu de la campaña es, con clases presenciales siempre que las condiciones epidemiológicas y sanitarias lo permitan, y trabajar para que tengamos un plan para cada lugar y circunstancia."Además de convocar a todos los interesados aen www.alasaulas.org ., irán desarrollando distintas acciones, "siempre con espíritu constructivo y de unidad"."Estamos explorando, para poder seguir en tiempo real la evolución de la situación epidemiológica en cada municipio o departamento del país", dice.. En palabras de Ibarzábal: "Esta campaña es propositiva. La presencialidad la construimos entre todos. Gobiernos, docentes y familias están trabajando con la idea guía de la presencialidad para 2021. En ese sentido, el mensaje de #ALasAulas apunta a visibilizar el apoyo de la sociedad civil y de la mayor cantidad de argentinos posible para priorizar la educación. Es momento de tirar todos para el mismo lado"."Este año conocimos muchísimas historias de docentes, directivos, autoridades, familias y jóvenes haciendo un enorme esfuerzo para sostener las trayectorias educativas, dice por su parte Anabella Serignese, directora de programas en Asociación Conciencia. También reconocimos un motor de participación que se puso en funcionamiento, ciudadanos que en silencio realizan su aporte. Esta campaña busca visibilizar estos esfuerzos, alzar estas voces y unir de manera constructiva a la comunidad, siendo muy conscientes de que no existe un solo camino a recorrer para el regreso a la presencialidad en las aulas, y de que las soluciones deben construirse de manera colaborativa"."Si hay algo para rescatar de este momento tan duro, es que como sociedad nos dimos más cuenta que nunca del valor de la escuela presencial, de la necesidad de que los chicos estén en las aulas. La presencialidad ayuda a que todos los chicos puedan estar durante al menos unas horas por día protegidos y con el foco puesto en el aprendizaje, y es un espacio esencial de contención emocional. Por eso es tan importante que. Necesitamos poner a la educación presencial como prioridad", plantea Melina Furman, investigadora del CONICET y profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés."El 2020 fue uno de los años más difíciles para la comunidad educativa: la pandemia ha mostrado que la escuela es irreemplazable. A la vez, aprendimos mucho para afrontar los desafíos de 2021 de la mejor manera", afirman los promotores de la iniciativa, en un comunicado.Pese a las dificultades inéditas que presentó este año, Ibarzábal afirma que quieren enfocarse en el futuro: "Los gobiernos están trabajando con la presencialidad como regla para el año que viene. De todas formas, la incertidumbre y las dificultades van a seguir en 2021.asegura.Organizaciones de la sociedad civil, instituciones y cámaras que impulsan esta iniciativa:Asociación Argentina de Cias de Seguros (AACS), Actitud Solidaria, Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (ADIDEP), Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas, Constituya, ADIRA, Agenda Educativa, AIEPBA, Anpuy, Argentinos por la Educación, ASEF (Asociación Santafesina del Enfermo de Fibromialgia), Ashoka, Asociación Conciencia, Biblioteca Popular Manuel Belgrano Pinamar, BisBlick, Brazos Abiertos, Casa de Galilea, CEM, Cimientos, Club Deportivo Defensores de Vida, Colegio Tarbut, Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de San Rafael, Comunidad Empresaria (Córdoba), Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Consejo de Relaciones Públicas, Construyendo, Cruz Roja Santa Fe, Cursos y Congresos, Dale tu mano, Defensoría del Pueblo Santa Fe, DirComs, Educar y Crecer, Endeavor, Enseñá por Argentina, EPEA Establecimientos Privados Educativos Asociados, FAERA, Fe y Alegría, FEDIAP, FEPAIS, Feria de Organizaciones Sociales, FONBEC, Formar, Foro de Mujeres del Mercosur, Fundación Argentina María Montessori, Fundación Aurora, Fundacion Bemberg, Fundación Convergencia, Fundación Díaz Velez, Fundación Evolución, Fundación El Potrero, Fundación Grano de Mostaza, Fundación Horacio Zorraquín, Fundación Leer, Fundación León, Fundación Noble, Fundación Nordelta, Fundación Oficios, Fundación Padres, Fundación Policía Federal, Fundación Varkey, Foro Productivo de la Zona Norte, Fundación Werthein, Germinare, Hablemos de Bullying, IDEA, Junep, Junior Achievement, Latina, Liga Educación y Cultura, Manos en acción, Más Voces, Monte adentro, Mujeres en Acción, NIDOS Rosario, OAJNU, Pensamientos en movimiento Asociación Civil, Pescar, Potenciar, RACI, Racing solidario, Red de educadores innovadores, Red por la Educación Mendoza, Rotary Club Buenos Aires, Solidarydar, Una sola familia, Uniendo Caminos, Voy con vos.