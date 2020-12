Una ciudad entrerriana habilitó fiestas de hasta 1.500 personas al aire libre

Los argumentos

Sociedad Permitirán la apertura del primer boliche bailable en localidad entrerriana

; la medida fue adoptada mediante Decreto Nº1023/2020, ad-referéndum del Concejo Deliberante, y está fechado el 18 de diciembre de 2020.Por intermedio de esta norma se habilita la realización de eventos privados, en espacios abiertos, hasta un 60% de capacidad de concurrentes con, para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo a desarrollarse el 25 de diciembre y 1 de enero próximos.El artículo 2º del Decreto, por su parte, estipula que los horarios de realización de estos eventos serán los mismos que están previstos para el funcionamiento de bares, restaurantes y afines, en el marco del Decreto ad referéndum HCD N°1019/2020, es decir"Tomamos la decisión con el convencimiento que, comunicó el intendente, y agregó que no se trata sólo de habilitar eventos festivos sino también de contribuir a organizar el trabajo de las fuerzas de seguridad, en la ciudad, como así también el tránsito y la circulación de las personas.Asimismo, Galimberti agregó que "ante esta oportunidad todos y cada uno, en forma individual, debemos ser aún más responsables. No hacer nada, como siempre decimos, sería la peor decisión que se podría tomar en estas circunstancias".La medida, según se lee en los Considerando del Decreto, se toma en virtud de la problemática que origina el desarrollo de eventos sociales al margen de lo que estipulan las normas nacionales y provinciales de Distanciamiento y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y teniendo en cuenta que el gobierno municipal expresó públicamente, en reiteradas oportunidades, la necesidad de tomar medidas de orden público que contemplen la posibilidad de desarrollar eventos sociales bajo condiciones de bioseguridad para la prevención del COVID-19.El Decreto Municipal también cita que se elaboró y elevó al Gobierno Provincial, el 25 de septiembre pasado, un protocolo de ocio seguro y responsable, para que el mismo sea considerado por el Comité de Emergencia Sanitaria (COES), en el afán de dar respuestas a una problemática que ya se hacía presente en nuestra sociedad y considerando los inconvenientes que afronta un sector que se sustenta económica y comercialmente en esa actividad.Se menciona también que desde el Departamento Ejecutivo Municipal se mantuvieron numerosos encuentros y reuniones con representantes de la juventud, como así también con titulares de establecimiento habilitados que, hasta el momento, no están autorizados para trabajar en el contexto de la nueva normalidad; y que en virtud de lo que se observa por reportes periodísticos e informes de las Fuerzas de Seguridad con asiento en la región, todos los fines de semana ocurren eventos sociales que convocan a una gran cantidad de personas y que los mismos se desarrollan al margen de la legalidad y sin ningún tipo de protocolo de prevención y bioseguridad. En virtud de esta situación es que el Municipio decide tomar esta medida como poder público local, en un contexto incierto y complejo, procurando velar por la creación de espacios seguros para el desarrollo de encuentros sociales.