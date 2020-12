Estiman que 4 de cada 10 empresas continuará el trabajo remoto para empleados

Tras la Ley de Teletrabajo, el 38% de las empresas consultadas estima continuar con el trabajo remoto de sus empleados, aún en la etapa post pandemia, según un estudio privado.



También prevén que deberán asumir nuevos gastos no cubiertos anteriormente, para la población que se encuadre dentro de este régimen.



La encuesta, realizada por la consultora en recursos humanos Mercer, también releva las prácticas de fin de año: el 74% de las empresas otorgará los días 24 y 31 como no laborables, como ocurrirá con las entidades financieras.



En cuanto a la perspectiva del pago del bono por desempeño del 2020, el 51% prevé hacerlo según el cumplimiento de determinados objetivos.



En cuanto al incremento salarial total anual brindado este año, las compañías otorgaron un 38% promedio.



El incremento proyectado para el 2021 es del 40%, según este sondeo.



Casi cuatro de cada diez compañías indicó que continuarán trabajando en forma remota en la medida en que sea posible, en forma independiente de los cambios en las normativas de distanciamiento social.



Un 13% de las empresas consultadas eligió que la mayoría de sus empleados vuelva a su lugar de trabajo a menos que haya una razón válida para no hacerlo, como por ejemplo, problemas de salud crónicos o algún conviviente de riesgo.



El 27% aún no lo ha definido y lo está evaluando; el 6% indicó que se dejará la decisión a los empleados y se evaluarán casos particulares en caso de que sea necesario; un 16% indicó otras opciones tales como: modalidad mixta de home office y días de oficina; esquema rotativo por equipos con capacidad reducida y de manera controlada, entre otras.



Como consecuencia de la Ley de Teletrabajo, las empresas vislumbran que deberán asumir nuevos gastos que no cubrían anteriormente para la población que se encuadre dentro de este régimen.



Las opciones que la mayoría de las empresas están evaluando asumir son: pago de Internet (50%), equipamiento ergonómico de oficina (38%), laptop (27%) y electricidad y otros servicios (21%).



No obstante, el 69% no ha decidido como implementará el pago; el 18% otorgará un monto fijo para toda la población que efectúe teletrabajo; el 9% implementará un reintegro contra presentación de factura del gasto.



El relevamiento fue realizado del 19 al 25 de noviembre últimos entre 309 empresas líderes nacionales y subsidiarias de multinacionales.