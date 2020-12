Historia de superación: bisabuela finalizó sus estudios primarios en pandemia

Sencilla y humilde, Ester Cardozo agradece a su familia, maestras y escuela de Gualeguaychú que siempre la apoyaron y animaron a seguir. "Hice hasta lo que en esa época era cuarto grado. Me hubiera gustado seguir, pero no se pudo. Las circunstancias eran difíciles", recordó la flamante egresada aSin reproches, pero con añoranza, esta abuela de seis y bisabuela de una bebé, contó: "Luego de quedar viuda estaba muy sola y triste en casa y mis hijos me animaron a buscar una escuela para adultos y terminar. Ellos sabían cuánto me hubiese gustado. Yo sufría mucho cuando no podía ayudarlos con sus tareas. Pero también me daba vergüenza"."Pensé que mis nietos se iban a avergonzar de que su abuela fuera a la escuela, pero todo lo contrario. Me alentaron, acompañaron y ayudaron siempre. Hasta me traían útiles para que no me faltara nada", relata con emoción.Ester comenzó a cursar en la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos N° 5 en el Barrio San Francisco de Gualeguaychú, y este viernes recibió su diploma de egresada.Se la nota orgullosa de sí misma cuando cuenta que al finalizar el 2019 recibió la bandera nacional y luego terminó como primera escolta. Reconoce que le cuestan más las letras, pero no tiene problemas con los números, quizá porque administrar la economía del hogar fue un aprendizaje desde muy pequeña.Le gana la emoción cuando en el medio de su historia empieza a contar que una de sus nietas quedó embarazada y que en los controles médicos descubren que tenía cáncer. Karen dio a luz a su hija, completó el tratamiento y venció a la enfermedad. Ahora está en la última etapa de cirugía reconstructiva, pero mientras tanto y a través de la virtualidad, su querida nieta también terminó la escuela secundaria. "Entonces si ella con una bebé y quimioterapia tuvo voluntad para seguir, cómo no voy a poder yo", dice y alienta a "quienes aún no se animan a ir por esas asignaturas pendientes".En cuanto a las dificultades que el 2020 le trajo particularmente a la Educación, Ester aseguró que siguió yendo a la escuela hasta lo último, que se cerró todo. "Hicimos un grupo de WhatsApp y las maestras nos enviaban todo por ahí. Del mismo modo nosotros mandamos las tareas. Mis nietos me ayudaron mucho y también una hija. Por ahí se complicaba un poco cuando no entendía algo, pero siempre lo pudimos resolver por la predisposición que tuvieron las maestras", agradeció. A las materias comunes, se sumaban música y artes plásticas, lo que significó también un aprendizaje extra que la bisabuela disfrutó.Este viernes, en el edificio de la Escuela Gervasio Mendez, Ester fue a recibir su diploma y medalla con un poco de tristeza. Los protocolos no permitieron que estén todos juntos acompañados de sus familias. "Somos grandes y de riesgo", dice, a la vez que lamentó que "algunos compañeros hayan abandonado este año porque todo esto del virus no les permitió seguir. Fuimos cuatro los que pudimos terminar".Por último, Ester dijo que no sé quedara con este diploma. "Ahora quiero seguir y voy por el título secundario, capaz me reciba con algún bisnieto, pero el tiempo no importa", expresa decidida entre risas de emoción y satisfacción personal.