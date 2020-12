González García afirmó que la Argentina está "bien preparada" para la vacunación

Ginés González García visitó la capital de Córdoba para analizar junto a su par provincial, Diego Cardozo, el operativo de vacunación para el distrito y luego recorrió el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).



"Creo que estamos bien preparados para una vacunación masiva e inédita", afirmó el funcionario nacional en la conferencia de prensa que dio en el Complejo Pizzurno, en medio de la polémica que se generó en torno a la vacuna Sputnik V y sus posibilidades de aplicación a mayores de 60 años.



Consultado sobre la llegada de la vacuna, González García respondió: "Llegan, es inminente. Va a ser antes de fin de año, no tengan dudas".



Respecto de las complicaciones que reconoció días atrás en las conversaciones con Pfizer por su vacuna, el ministro de Salud afirmó que "la negociación con Pfizer aún no cerró, fue el primero en hacer ensayos clínicos en Argentina".



"Lo recibió el Presidente, lo estimuló, le dimos el Hospital Militar Central y en realidad pidieron algunas condiciones que no estaban en la legislación", agregó el funcionario nacional.



González García afirmó que "Pfizer de repente dice que la ley no es suficiente, o sea que hay que hacer otra ley" y agregó: "Es inaceptable. Y dicen que no son ellos, que es algo de Estados Unidos. Espero que se revea, sobre todo por la enorme actitud del gobierno argentino para con ellos. Nos sentimos bastante molestos".



Consultado sobre el pedido de juicio político que presentó un sector de la UCR en contra suyo por las versiones encontradas sobre la vacuna Sputnik V y la de Pfizer, González García dijo no tener información al respecto.



"Me parece que tiene que ver con una necesidad de política", señaló, al tiempo que rechazó las sospechas que deslizó el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y su par del PRO, Patricia Bullrich, sobre un supuesto pedido de coimas en la negociación con Pfizer.



NA