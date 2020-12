El fanatismo por Werner traspasa provincias: "Lo va a dejar todo en la pista"

El piloto paranaense, Mariano Werner, correrá este fin de semana por el Gran Premio Coronación del Turismo Carretera en el autódromo de San Juan. Una fanática suya, María Rosa, contó asobre su amor por el piloto entrerriano.María Rosa, es oriunda de 9 de Julio, fanática del TC y es hincha de Mariano Werner, reveló que sigue al Turismo Carretera desde que tenía 15 años y ahora tiene 53. "Mi primer ídolo fue el Guacho Martínez y después durante muchos años seguí al Pato Silva, luego en 2013 conocí a Mariano y me volví fanática de él, por su forma de ser, el trato con la gente: Es el hijo varón que siempre quise tener", resaltó.Consultada sobre las expectativas por la carrera de Werner, María Rosa, valoró que "desde el domingo estamos con la cabeza puesta en la carrera, hace tiempo que queremos que a Mariano se le del campeonato".María Rosa, rememoró el momento en el que conoció a su ídolo entrerriano: "Fue en el autódromo Junin, el 24 de marzo de 2013. Tengo remeras fotografiadas que fui regalando y me hice una especial para este año, que no he podido usar".Para seguir al piloto, María Rosa, señaló que en muchas ocasiones "pedí los jueves, viernes y hasta lunes en el trabajo, también solicité un adelanto del sueldo para poder viajar".Paradójicamente el esposo de María Rosa, es hincha de Chevrolet, pero de todos le gusta mucho como corre Mariano y lo siguen cada vez que pueden. "Mi esposo me acompaña a todos lados", sumó.

"Sé que Mariano va a dejar todo en la pista, estoy con toda la fe del mundo"

Una de las carreras que más recuerda María, es la que "Mariano Werner compitió contra Rossi, en Rafaela cuando ganó el millón", culminó.