La lista de bienes de Diego Maradona que Matías Morla le pasará a la jueza

Matías Morla entregará la semana próxima gran parte de los bienes de Diego Maradona para que el administrador designado por los herederos, Sebastián Baglietto, empiece a manejarlos, siempre y cuando sea homologado por la jueza que interviene.Se trata de varias cuentas bancarias en Dubai, México, Mónaco y Argentina por un total aproximado de diez millones de dólares; tres autos BMW que están en el país, los boletos de alquiler de las bauleras, una ubicada en Beccar y otra en Dubai, en las que se guardan los trofeos, recuerdos y otros bienes del astro. En la baulera de Dubai, además, hay dos cajas fuertes.Los cinco hijos reconocidos de Maradona se pusieron de acuerdo y propusieron como administrador a Baglietto, un abogado vinculado a Dalma y Giannina. El letrado tuvo el visto bueno de Diego junior, que vive en Nápoles y del abogado Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante del hijo que el Diez tuvo con Ojeda, Diego Fernando.Faltaba la firma de Jana pero se estaba produciendo este viernes. También el acuerdo de los herederos permitiría la radicación de la sucesión en La Plata y quedaría a cargo la jueza Luciana Tedesco del Rivero, titular del juzgado número 20. Fuentes vinculadas a los herederos le señalaron aque Morla empezó a colaborar.Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla, también manifestó la voluntad de entregar una rendición de cuentas, algo habitual en estos procesos. Pero allegados a Morla precisaron, además, lo que se entregará a la sucesión la semana que viene, si el trámite judicial así lo indica:-Tres vehículos BMW que están en la Argentina.-Los números de todas las cuentas bancarias de Dubai, México, Mónaco y la Argentina. El estimado es que el total puede sumar unos 10 millones de dólares.-El boleto de alquiler de la baulera en Beccar donde está el contenedor traído de Dubai. Allí están gran parte de los materiales para poner en marcha un fabuloso museo y el proyecto que se dio en llamar Universo Maradona. Hay fotos, camisetas, pelotas, ropa de todo tipo usada por el Diez en distintos eventos, hay balones de oro y una enorme cantidad de elementos de todo tipo.-El boleto de alquiler de una baulera en Dubai, donde también hay materiales, pero además, dos cajas fuertes. Nadie sabe bien qué contienen esas dos cajas fuertes. Indudablemente relojes de enorme valor, pero es muy probable que otros bienes.Hay que tener en cuenta que nada será sencillo, porque para mover los fondos de cualquier cuenta habrá que accionar en los respectivos países y ante los respectivos bancos. Esas entidades pedirán documentación que todavía no existe: la declaratoria de herederos, por ejemplo.. Pero para acceder a esos bienes también se tendrán que iniciar procesos sucesorios en Dubai.. Eso también requerirá de una sucesión en esa república.. Es muy probable que sobre este punto haya una dura y larga batalla judicial. Morla se reunió con las hermanas de Maradona y les prometió que les cederá la mitad de las ganancias deComo se sabe, hay varios juicios de filiación, es decir de hijos que Maradona no reconoció en vida.. El formato es parecido al de un sobre que queda sellado. Eso evitaría las exhumaciones del cuerpo que, estando las tarjetas, seguramente no serán autorizadas por ningún magistrado.