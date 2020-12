Egresados de Colón son los primeros entrerrianos en tener su fiesta de recepción

Joaquín Felay es uno de los 40 estudiantes de la escuela técnica de Colón que este lunes tuvo su fiesta de recepción. "Por la pandemia se debe cumplir el protocolo de distanciamiento de dos metros entre las mesas, que todos vayan con barbijo y que el egresado sea acompañado por un grupo reducido de familiares", comentó el estudiante que formó parte de la organización del evento. "La del lunes fue la primera y durante la semana se vienen realizando todos los días", comentó."En el ingreso pusimos alcohol 70/30 para desinfectar las manos, usamos máscaras faciales, se tomó la temperatura en el ingreso y todos debían firmar una declaración jurada en la que constaba que no tenían síntomas asociados a coronavirus y que no habían estado en contacto con un caso positivo", explicó Joaquín al recordar que el ingreso tardó dos horas debido al protocolo que debe respetarse."Solo se bailó el vals y el locutor recalcaba que el protocolo indicaba que el egresado solo podía bailar con la persona que ingresó y que entre sí estuviéramos distanciados; todo fue al aire libre", agregó.En ese sentido, comentó que dos estudiantes habían sido aislados días antes, y fueron los únicos que no pudieron estar en la fiesta de recepción."Se hicieron rifas para pagar el sonido, iluminación, el alquiler de las sillas y las empresas de estos servicios nos hicieron precio y nos dieron facilidades de pago", comentó al agradecer el gesto."Hubo decoración, un recreo de 20 minutos entre una promoción y otra, y un poco de música para animar mientras estuviéramos sentados, además de un servicio de mozo para la gente no tuviera que pararse para ir hasta la cantina", refirió al recalcar que los egresados recalcaron que "no querían lujos, solo con un poco de decoración", porque el objetivo primordial era tener su fiesta de recepción como cierre del ciclo lectivo.