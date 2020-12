Objetivo cumplido: compró su celular el niño que hacía arbolitos para vender

Joaquín Ángel Gabriel Viggiano tiene 12 años se encuentra viviendo en Las Perdices, Córdoba, pero nació en la localidad entrerriana de Santa Elena. El joven entusiasta se anticipó y logró ser su propio Papá Noel gracias a su emprendimiento navideño.Durante este período realizó arbolitos de navidad compuestos con hierros y modernos detalles, optimizando así su venta luego de las diversas publicaciones en medios de comunicación; lo que le valió elaborar más arbolitos y así cumplió con su meta deseada, que era cambiar su teléfono celular."Se reía tímidamente y solo y decía 'no lo puedo creer', todo el tiempo repetía eso", contó su mamá, Guadalupe Vega, al expresar la felicidad de su hijo Joaquín, quién fue hasta el comercio y eligió un teléfono "con todos los chiches".Y continuó: "Tranquilamente le podríamos haber dicho 'no' y listo, pero su entusiasmo, seguridad fue admirable, así que todos lo acompañamos, en familia"."El corazón me explota de orgullo", finalizó emocionada.