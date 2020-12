"Con las medidas de prevención" este viernes se realizará la Feria Navideña

La Feria Navideña Regalemos lo Nuestro es un sello distintivo de la ciudad y permite a emprendedores y emprendedoras comercializar sus productos "de calidad y a precio justo" en ocasión de las fiestas de fin de año. Se realiza año a año en Plaza Mansilla de Paraná.



El secretario de Economía Social, Luis Precerutti , en diálogo con el programa Buenas Noches, aseveró que "está todo listo para el inicio, con todos los protocolos. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud, con el COES para hacer una feria cuidada y no perder esta nueva edición de la feria navideña Regalemos lo Nuestro".



Esta edición "tendrá 70 emprendedores, será únicamente de los que poseen la marca provincial Manos Entrerrianas. Recordemos que siempre hacemos una feria que represente a todos los departamentos, esta vez solo lo haremos, por la situación del Covid, con los que poseen la marca Manos Entrerrianos y son de la zona de Paraná, para evitar viajes y contagios".



"Hemos armado un circuito, con lugar de entrada y salida, para que no se abarrote la gente, habrá patio de comidas. Quienes la visiten tendrán la oportunidad de comprar estos regalitos para las familias, en ocasión de la navidad, con este doble propósito, lo que llamamos este círculo virtuoso que es comprar a precio justo y responsable y adquirirlo a las Manos Entrerrianas. Todos ya los y las paranaenses conocen lo cuidada que es esta feria, los productos que se presentan. Para nosotros es una gran alegría poder hacerla nuevamente", destacó Precerutti.



En ese paseo "no habrá espectáculos musicales como en otras ocasiones, pero podrán pasar una agradable tarde, comer algo rico y llevarse los regalitos a precio justo y hermosas cosas como se ha podido apreciar", dijo.



Habrá productos de todo tipo, artesanías, talabartería, joyería, productos en madera, en cuero, cuchillería, vinos, productos comestibles, entre otros.

Será este viernes, de 18 a 23, aproximadamente. Elonce.com.