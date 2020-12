Reclamo a la obra social: "No tengo medicación para el tratamiento" del cáncer

No es la primera vez que Teresita Antonelli, una docente de música jubilada oriunda de Concordia, recurre a las redes sociales para visibilizar su lucha contra el cáncer y sus reclamos a la obra social de la que es afiliada, el IOSPER. Sólo que en esta ocasión, el tono al que apeló es dramático y lo que necesita es ni más ni menos que "morfina".La profesora es muy conocida en la capital del citrus, no sólo en el ámbito educativo. El público del carnaval tal vez la recuerde cuando, en las últimas ediciones de la fiesta, iba en un carro junto a la batucada de la comparsa Emperatriz. "Eso siempre le dio mucha felicidad. Dar clases también. Se ilumina en el aula", recordó una compañera de trabajo.El 3 de diciembre, usó su cuenta de Facebook para confesar su malestar porque había solicitado turno en IOSPER para "el pedido de morfina". "Me dan para el 14. Les dije que la necesito urgente, que me adelanten el turno y ni siquiera me contestaron", agregó.Ayer miércoles, Teresita volvió a postear, esta vez con el estilo de un "urgente" llamado:Este mensaje circuló también en grupos de WhatsApp, en especial de docentes, muchos de los cuales procurarán acompañarla.En noviembre de 2019, Teresita fue noticia cuando instó a IOSPER a firmar un convenio con el "nuevo centro de Villa Adela, para que los pacientes oncológicos no deban viajar cada vez que tienen que realizar el tratamiento". Fuente: El Entre Ríos