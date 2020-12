Trabajadores de centro de salud de Paraná reclamaron el pago del bono de $5.000

Trabajadores del Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo" de Paraná reclamaron en asamblea el pago del bono de $5.000 que fuera prometido por el gobierno nacional al inicio de la pandemia por coronavirus."Es enojo y descontento por la manera en la que nos trata el gobierno nacional que, al principio de la pandemia, nos prometió un bono de cinco mil pesos y por decreto primero solo lo cobró el personal de los hospitales. Fuimos a la calle, porque nada sale por voluntad política, y ante el ministerio de Salud reclamamos para que Atención Primaria también reciba ese bono ya que nosotros también estuvimos desde el primer día de la pandemia", explicó auna de las enfermeras del efector de salud, Nely Fabre.Según comentó, las autoridades sanitarias provinciales les comunicaron que iban a percibir el pago del bono de cinco mil pesos, pero según denuncian, "no fue así e incluso hay compañeras que nunca recibieron el cobro"."En el ministerio nos dicen que la respuesta es de Anses, pero nosotros responsabilizamos al gobierno provincial porque somos empleados provinciales y exigimos que se nos pague el bono con el dinero de las arcas de Provincia y que ellos se encarguen de reclamar a Nación lo que corresponde", apuntó Fabre al indicar que "la directora del centro de salud nos asegura que cargó todos los datos y si ese dinero no se pagó, dónde quedó"."No pude ser que esto sea una pelea de pobres contra pobres con sueldos miserables que están por debajo de la línea de pobreza. No hemos tenido aumentos en todo el año y lo que nos dieron fue una broma", sentenció la trabajadora de salud.En tanto, una de las vacunadoras del centro de salud, Mirta Gaitán, comentó que "Anses le daba una clave a los directivos de cada Centro de Atención Primaria y estos debían cargar los datos de todos los trabajadores". Pero de acuerdo a lo que recriminó, los pagos no se efectivizaron en su totalidad. "No fue una broma para que se burlen de nosotros. Y son cinco mil pesos que nos hacen falta", argumentó.