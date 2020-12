Por las Fiestas autorizaron la salida de adultos mayores de los geriátricos

Se confirmó que fueron elaborados los protocolos para autorizar las visitas a los geriátricos y que se permitirán las salidas de los adultos mayores de tales residencias, con motivo de las Fiestas. Se pide "compromiso y responsabilidad" al momento de celebrar, sobre todo porque este grupo etario es el más afectado por la pandemia de coronavirus."Ante la llegada de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo doblegamos los esfuerzos en pos de nuestros adultos mayores, por eso debemos ser muy cautelosos al momento de las visitas porque se debe respetar el protocolo que ya fue elevado a hospitales, geriátricos y residencias de larga estadía", comunicó ael director del Hospital Pascual Palma de Paraná, Dr. Esteban Sartore.Ante la consulta respecto a la posibilidad de retirar a los adultos mayores de residencias y hospitales, éste aclaró: "La comunidad debe comprender que este es el momento de festejar con compromiso y solidaridad porque hay que ser muy cautelosos al sacar a nuestros adultos mayores".Fue en sentido que Sartore encomendó a familiares "que la cena lo más pequeña posible, en un tiempo acotado, con la menor cantidad de gente posible, que al ingresar al hogar nos lavemos las manos, usemos el barbijo la mayor cantidad de tiempo posible y que la celebración sea en lugares al aire libre o bien ventilados"."Que no sean más de diez personas, que sepamos el núcleo de las familias que vendrán al festejo, que no hayan tenido ningún contacto estrecho", indicó al recomendar: "Si alguno de nuestros familiares registra algún tipo de síntoma, ya sea respiratorio, fiebre o diarrea, que no vaya a las residencias a sacar a nuestros adultos mayores".Al instar a "poner en la balanza el riesgo y el beneficio de estas acciones", el médico gerontólogo bregó para que se celebre "con compromiso y responsabilidad".Según refirió, en Entre Ríos hay 21 hospitales geriátricos. "Y no podemos prohibir una visita o una salida de nuestros adultos mayores", aclaró Sartore.En la oportunidad, comentó que el protocolo para el funcionamiento del hospital de día fue autorizado por el COES provincial, el traslado y las normas de seguridad para la rehabilitación y se dividió la cantidad de pacientes para que no haya conglomerados. En el geriátrico ya funciona la terapia intermedia, el servicio de cuidados intermedios con adecuación terapéutica y se articuló con las direcciones de los hospitales San Martín y La Baxada.Punto aparte, el médico adelantó que se trabaja en el plan rector para la campaña de vacunación contra el coronavirus a los adultos mayores y personal sanitario. "Las instituciones, tanto públicas como privadas, están recibiendo notificaciones para que informen la cantidad que tienen en residencias. Los responsables de tales entidades deben enviar un e-mail a direccionpersonasmayores@hotmail.com donde deben indicar el nombre de la institución, la cantidad de residentes y del personal, porque serán los primeros grupos a inmunizar", detalló.Finalmente, comunicó que la edad promedio de los fallecimientos asociados a coronavirus supera los 70 años, y la mayoría son hombres.