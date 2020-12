Compró un celular por internet y le entregaron un sobre con una cajita de jugo

Una vecina del barrio La Bianca de Concordia compró un celular a través de internet el fin de semana pasado. El martes a la tarde un correo privado de esa localidad golpeó la puerta de su casa para hacerle entrega de su compra, pero grande fue la sorpresa de la mujer cuando abrió el paquete y notó que, en vez del aparato telefónico, le habían entregado un envase Tetra de jugo de 250cc.



"Compré por Mercado Libre un celular el Día Domingo, lo pagué casi 30 mil pesos; pero cuando abrí el sobre no lo podía creer, en vez de un celular, tenía adentro envuelto en cinta una cajita de jugo Cepita, ese de cuarto litro", contó la mujer a El Sol.



Asimismo, Analía comentó que al pago lo realizó con tarjeta de débito. "Antes de hacer la compra había mirado las calificaciones del vendedor y es uno de los mejores de Mercado Libre, por eso yo no sospecho nada del sistema de venta online ni del vendedor, pero me cabe pensar que el problema fue el correo privado", expresó la sorprendida mujer.



"Ya hice el reclamo siguiendo las líneas como corresponde y por eso le reclamé a Mercado Libre, porque tenemos 48hs., para hacerlo -admitió Analía- y si el sistema de venta me reconoce el dinero, porque la venta está en suspenso. Lamentablemente el que está perdiendo es el vendedor porque no va a cobrar un celular que le robaron".