Detectaron cáncer a un joven y su familia necesita colaboración para tratarlo

La esperanza

Un tratamiento en dólares

A través de sus redes sociales, desde Ayudemos Gualeguaychú, informaron que Ezequiel Herrera es de Gualeguaychú, alumno del Colegio Nacional. Hace unos meses le dolían las rodillas, fue a consultar al hospital, lo derivaron a Paraná y volvió con un diagnostico terrible: cáncer óseo con metástasis en pulmón.Su papá trabaja por su cuenta y a principio de año por la pandemia, tuvo que dar de baja el monotributo, por lo que esta situación los encontró sin Obra Social.Comparte su casa con sus padres, tres hermanos menores y un primo, que sus padres están criando desde bebé. Recibe atención en el Hospital y está haciendo quimioterapia convencional, pero los médicos que lo atienen no le dieron muchas esperanzas.La familia se enteró de un tratamiento que podría dar esperanzas a Ezequiel, de 19 años. Este tratamiento, la aplicación de drogas de "inmuno oncología", es de los que está dando mejores resultados en las investigaciones a nivel mundial. Pero las drogas son importadas y no las cubre el Estado.Además, al enterarse que podía hacerse en Gualeguaychú, los papás de Ezequiel no dudaron en intentarlo, por la contundencia del diagnóstico y la falta de posibilidades en el tratamiento convencional, publicóEl problema es el costo de este tipo de terapias, que es en dólares. Ezequiel necesita 4 sesiones de un tratamiento imposible de abonar por su familia. Es la esperanza de poder sobrevivir. Saben de otras personas que se han curado del cáncer de pulmón con esta terapia o que han mejorado mucho, por lo que no pueden dejar pasar esta oportunidad.Con un préstamo pudieron abonar la primera sesión, con ayuda de las alcancías, rifas, venta de pollos y ONG locales han podido juntar el dinero para pagar la segunda, falta conseguir los dólares para las dos sesiones que faltan.El papá, Ángel Guillermo Herrera, tiene una caja de ahorro para quienes quieran colaborar:CTA: 4158812-5 114-9CBU 0070114930004158812598BANCO GALICIA