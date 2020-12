Desperfectos en página de AFIP: "Es un servicio para el ejercicio profesional"

Durante la tarde del martes se registraron desperfectos técnicos vinculados al suministro de energía eléctrica, que generaron desperfectos en la página web de la AFIP.Sobre este tema, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Omar Cabrera, dijo aque "no sabemos la razón de por qué no funciona la página de AFIP, esto es un servicio para el ejercicio profesional que hace a toda la actividad económica nacional y afecta a la economía argentina"."Este martes, a las 15:30 dejó de funcionar y con el correr del miércoles la página comenzó a andar, pero no correctamente. Realizamos reclamos para que se corrija los errores, pero los colegas estamos trabajando de una manera insalubre"."Este martes teníamos el vencimiento de la moratoria, y de anticipos, entre otras cosas. A nivel provincial, tampoco estuvo al servicio los impuestos de Entre Ríos", culminó.