Coronavirus: la vacuna rusa Sputnik V llegaría a Argentina el 23 de diciembre

Aprobación

20 millones

Logística

Eficacia y seguridad

Las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus llegarían a la Argentina el próximo miércoles 23 de diciembre, según le confirmaron a Clarín altas fuentes del Gobierno.El jueves pasado, al anunciar la firma del acuerdo con Rusia, el presidente Alberto Fernández había anticipado que antes de fin de año llegarían 600 mil dosis, con lo que se podrá vacunar a 300 mil personas.Sin embargo, en los últimos días crecieron las voces que pusieron en duda esa afirmación. Entre otros problemas, además de la complicada logística que significa traer miles de dosis al país, está que la vacuna rusa difícilmente tenga pronto el aval (que funciona como una suerte de "preaprobación") de los entes reguladores internacionales más respetados: la FDA estadounidense y la EMA europea.En tal sentido, es central la tarea que por estos días realiza un equipo de inspección de la Anmat que, junto con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, viajó a Rusia para evaluar la vacuna.Habitualmente, el organismo demora más de un año en aprobar un fármaco como este, pero ahora (gracias a la flamante ley 27.573) el organismo regulatorio solo dará una "recomendación" y, en cambio, será el Ministerio de Salud de la Nación el que autorice o no (en un máximo de 30 días) los lotes que vayan llegando de la vacuna en cuestión.Por lo pronto, la comitiva visitó el lunes el Instituto Gamaleya, de modo de hacer una verificación técnica del establecimiento, así como los procesos de fabricación utilizados en los productos.El contrato (cuya firma se conoció el 10 de diciembre) contempla que, además de las 600 mil dosis que llegarían este mes, entre enero y febrero arriben otras 20 millones de dosis (es decir, para inmunizar a 10 millones de personas) y una preferencia en favor de la Argentina para poder vacunar a otras 5 millones de personas en marzo.La postura oficial es que era importante cerrar esta adquisición por si el resto de las vacunas con las que también tienen contratos atrasan su llegada.Consultado por las 300 mil dosis que iban a llegar antes de fin de año, el ministro respondió: "No lo puedo decir (una fecha exacta), porque nosotros estamos haciendo todo lo que habíamos dicho, pero lamentablemente hay variables difíciles como dificultades con los aviones, no es algo simple, pero queremos hacerlo y es la voluntad política del Presidente".Según pudo averiguareste miércoles, las dificultades se vinculan a una falta de información respecto de cuestiones básicas de logística. Por ejemplo, qué tamaño tendrán los "bultos" en los que vienen las cajas de vacunas, tema ineludible para la organización del transporte desde Rusia a la Argentina.Desde el Centro Gamaleya -los desarrolladores de la vacuna Sputnik V- aseguraron este lunes que lograron alcanzar una eficacia contra el coronavirus del 91,4% en 22.000 voluntarios.Durante una conferencia de prensa virtual, el director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev, destacó como un logro del Centro Gamaleya el acuerdo firmado con la Argentina, y dijo que en los próximos días publicarán los resultados de los ensayos en la reconocida revista científica The Lancet.Precisamente, una fuente del Gobierno explicó a Clarín este miércoles que tanto los expertos de la ANMAT como en el Ministerio de Salud, aguardan con expectativa esa publicación, central para avanzar con la autorización de la vacuna en el país.