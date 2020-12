Cuáles son los modelos de teléfonos que dejarán de tener WhatsApp en 2021

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares a partir de 2021. Según confirmó la plataforma propiedad de Facebook, el servicio no estará disponible a partir del año próximo en una serie de modelos de celulares Android, iPhone y KaIOS, que ya no recibirán más actualizaciones.En teléfonos Android la aplicación seguirá funcionando en los equipos con sistema operativo a partir de la versión 4.0.3; en iPhone a partir de iOS 9 en adelante. En este sentido los teléfonos que cuenten con sistemas operativos anteriores a estas versiones dejarán de tener el servicio de mensajería.Algunos de los modelos en los que ya no funcionará WhatsApp: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr y Samsung Galaxy S2.WhatsApp dejará de funcionar también en teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior también quedan por fuera, como los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.WhatsApp seguirá funcionando en celulares Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior, que puedan recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación y tengan un plan de datos móviles para poder usar WhatsApp cuando no haya una conexión Wi-Fi, de acuerdo a las nuevas políticas del mensajero.-En Android, ingresar a "Configuración" y acceder a la sección "Sistema". Allí buscar "versión de Android" en la lupita. Apretar el acceso y confirmar la información.-En iPhone es similar. Ir a "Configuración" e ingresar a "General". Luego presionar "Información", donde se verá la versión de iOS del dispositivo.