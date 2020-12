"Hay que ser buena persona", dijo joven que mantiene a 13 hermanos y se recibió

La vida de Agustín Martínez no ha sido fácil, su madre falleció cuando él tenía 11 años y luego su padre, pescador, murió en 2017, desde ese momento el joven se hizo cargo de sus hermanitos y trabajó para mantenerlos y ayudarlo en todo lo posible. A la par el chico estudiaba profesorado de Educación Física y hace unos días logró recibirse.El joven es de Santa Elena se recibió este lunes 14 de diciembre de Profesor de Educación Física en el Instituto de Educación Superior Santa Elena (I.E.S.S.E.), vive en Barrio Belgrano, y desde temprana edad fue un estudiante destacado.Agustín contó anteque para lograr acceder a este título "el apoyo de mi familia fue muy importante. Además de todas las personas de la ciudad,".En ese sentido, contó que ". Lo único que puede frenar a una persona es la muerte y si uno se pone en la cabeza que puede lograrlo, lo podrá hacer"."Seguramente hay miles de personas que atraviesan situaciones peores que las mías y el mensaje que les dejo es que deben mirar hacia adelante, seguir y pensar que la alegría que van a tener cuando logren lo que se propusieron no se la va a sacar nadie", resaltó Agustín.A su vez, señaló: "Cada uno tiene su historia de vida y todos necesitan un reconocimiento, porque ser estudiante y mantener una familia es una cosa muy complicada".Sobre su historia de vida dijo que "siempre tuve en la cabeza, quey ayudarlos porque ellos me asistieron mucho".En relación a sus estudios, el joven rememoró su primer día de cursado: "Fui con dos cuadernos y biromes que me había regalado mi papá y hoy ponerme a pensar que ya lo logré, y es un paso para seguir creciendo. Sin mis hermanos y mis tíos no hubiera sido posible"."Mis hermanos estuvieron muy contentos, soy el primero que pudo conseguir un logro así y su alegría fue muy fuerte. Ser una familia numerosa sirve para motivarnos entre todos", valoró.

"Lo importante es ser buena persona, lo demás viene solo".

Durante la entrevista el joven contó que tiene una serie de problemas de infraestructura en su casa, "somos una familia muy humilde pero trabajadora y mi próxima meta es arreglar nuestra vivienda"., lo importante es trabajar todos juntos para salir adelante", sumó.El joven pidió ayuda para poder arreglar su casa, los interesados en colaborar con Agustín y su familia, se pueden comunicar al