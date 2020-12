Suspendieron los tradicionales carnavales de Hasenkamp

Finalmente, luego de idas y vueltas e incertidumbre, los tradicionales carnavales de Hasenkamp no se harán en esta oportunidad y en este contexto de pandemia. Así lo confirmaron desde la municipalidad de esa localidad a Paralelo 32.



Las decisiones que se van adoptando son definitivas, pese al descenso de los contagios de coronavirus de las últimas semanas en la provincia. En esa línea, muchas fiestas provinciales del verano 2021 entrarán en un compás de espera, mientras que otras reconfiguran su formato para concretarse solamente de manera virtual.



Transformar o suspender era el dilema, y finalmente la decisión fue posponer para una mejor ocasión. En consecuencia, el corsódromo estará vacío en esta oportunidad y la música y los bailes deberán esperar. Decisión tomada A esta decisión de suspender la edición 2021 del carnaval se llegó luego de un profundo análisis del que participaron todas las partes interesadas, poniendo en la balanza lo sanitario por un lado y lo económico por el otro, lo que se podría o no hacer, las posibles respuestas del público y la sensatez de pensar bien la decisión final, esta vez con la cabeza, no tanto con el corazón.



"Los carnavales no se hacen. Los tiempos logísticos que demanda la preparación ya no permiten poner en orden las comparsas. Lo que resta definirse es qué habrá en su lugar, porque Hasenkamp es un lugar con cultura de carnaval y algo tiene que haber en su lugar, alguna fiesta o evento que seguramente anunciaremos próximamente", informaron las fuentes municipales consultadas por Paralelo 32.



"Se habla del `Carnaval del agua´, o de carnavales con un estilo más bien retro, antiguo, como los de antes, donde toda la familia se disfrazaba. Son alternativas, pero aún no hay nada confirmado", agregaron.