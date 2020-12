Piden que obra social cubra análisis de Elizabeth: "Queremos cuidar su órgano"

Elizabeth Ríos, de 14 años, fue trasplantada del hígado el pasado 21 de noviembre. Si bien, la operación fue un éxito, hoy en día su familia está preocupada por su salud. El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) no cumple en tiempo y forma con los medicamentos, y tampoco le cubre los análisis clínicos, y eso le genera una complicación en su recuperación.Antonella, hermana de la adolescente.La familia debe pagar los análisis semana les que realizan a la joven y cada uno "cuesta $4.000, el viernes le hicieron uno y mi mamá los pago, pero mañana le tiene que hacer otro, por semana son $12.000 y es insostenible".Este fin de semana desde IOSPER le llevaron parte de la medicación que la chica necesita para continuar con su tratamiento. No obstante, aún faltan tres remedios que podrían llegar esta semana, luego de hacer el reclamo."Desde la obra social nos dijeron que no tienen en droguería y están esperando a que lleguen, ellos iniciaron el reclamo", comentó. "Elizabeth está muy anímicamente, y nosotros nos queremos desinformar como se anda diciendo, solamente queremos que ella tenga una buena recuperación y cuidar el órgano que recibió", remarcó.Sobre la estadía de su hermana en Buenos Aires, indicó que "tiene para dos o tres meses más. Ahora pudieron alquilar un departamento, con ayuda de una persona, porque Elizabeth tiene que respetar una dieta especial y en el hotel donde estaba no podían seguirla".