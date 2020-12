Primera argentina en recibir vacuna contra el Covid-19: "Es la única salida"

y contó en, qué sintió al darse la vacuna desarrollada por Pfizer.Trabaja en un hospital distrital en el suroeste de Londres. "Estaba de guardia, pensé recibir la vacuna mucho después, pero quedaban algunas dosis que se tenían que usar. Me llamaron para ver s quería recibir la dosis, y dije que sí. La recibí más rápido de lo que pensaba", indicó la profesional.Dijo queCon mis colegas estamos muy contentos, con mucha predisposición. La vacuna de Pfizer es la única que se aprobó hasta el momento, esperamos que aprueben otras vacunas.".

No me duele nada y estoy a la espera de la segunda dosis

"Hoy ya esperando la segunda dosis que será dentro de tres semanas. A partir del quinto o sexto día de la segunda dosis se logra una cobertura de más del 90 %, que es lo que Pfizer dice que es la eficacia que tiene esta vacuna. Antes hay que cuidarse como cualquier persona no vacunada", aportó la pediatra aAl ser consultada respecto a cómo está, tras recibir la vacuna, indicó:La profesional tuvo Covid 19, en marzo de este año., todos los meses me lo repiten porque estoy en un estudio que está haciendo Salud Pública. Independientemente que tengo anticuerpos y que haya tenido Covid, se vacuna. Toda la gente, por más que tenga anticuerpos o que haya tenido coronavirus, eso no excluye la vacunación. Esos anticuerpos que se generan con la enfermedad, no se sabe si son protector o no, y con la vacuna si se sabe que lo son", contó.

Tengan confianza y mucha alegría, para ir a recibir la vacuna

En Inglaterra, la enfermedad "cambió muchísimo las situaciones laborales, la gente ha perdido sus trabajos, el impacto económico es muy grande. Todo el mundo sabe que la vacuna es lo único que nos va a permitir volver a la normalidad y recuperarnos de esta pandemia.", puso relevancia la médica.De la misma manera pidió al a comunidad: "No todas las vacunas son 100 % efectivas, esta (la de Pfizer) tiene más de un 90 % que es una gran cobertura; la mayoría de las vacunas no producen efectos secundarios, son efectos mínimos y es la única salida.