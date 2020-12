El llanto del juvenil de Patronato: Barreto habló de "bronca" y pidió disculpas

#CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Tranquilo, pibe! José Barreto salió por un cambio táctico y no aguantó el llanto.



Rosario Central ? Patronato pic.twitter.com/ayp1wctCuP — TNT Sports LA (en ?) (@TNTSportsLA) December 14, 2020

Patronato "no encuentra el ritmo"

El sacrificio de los juveniles

Las imágenes del llanto del juvenil de Patronato Sergio Barreto en el encuentro ante Rosario Central fueron imágenes que trascendieron la cancha y recorrieron el país. Es que a los 35 minutos del primer tiempo, el entrenador Gustavo Álvarez decidió sacarlo y que en su lugar ingresara Lautaro Torres. Si bien su modificación no fue más que una decisión táctica, cuando el Patrón caía por 1-0, el delantero se sintió afectado y no pudo evitar quebrarse en el banco de suplentes."Fue impotencia, bronca en mí mismo por el partido que no fue el mejor. Entonces, el cambio tan temprano me dolió a mí", aseguró Barreto en comunicación con. "La bronca era solo conmigo mismo y nadie más. Por eso fue la impotencia de llorar, estaba muy triste, y la sigo pasando mal, pero hay que seguir y mentalizarse para lo que se viene", explicó.El futbolista de 20 años y oriundo de Villaguay dijo no estar enojado ni con el técnico ni con sus compañeros tras su partido por la primera fecha de la Fase Complementación de la Zona A de la Copa Diego Maradona. "Les pido disculpas a ellos y a mi familia porque me siento muy triste", lamentó."El técnico me dijo que era un cambio táctico porque de ese lado nos estaban atacando. Y son decisiones del técnico que uno tiene que aceptar para poder seguir mejorando, estar bien y que no vuelva a pasar", agregó al respecto.Consultado a juvenil qué le pasa Patronato que no logra reponerse, éste reconoció: "No le encontramos el ritmo, la vuelta al juego, y eso no está costando los partidos"."Si bien tampoco tenemos un poquito de suerte, los partidos nos cuestan más", agregó. "Tenemos claras la idea de lo que quiere el técnico, pero creo que estamos muy pendientes de la idea y por eso tampoco salen bien las cosas", confesó tras las charlas que mantuvo con sus compañeros."Hace tiempo que los resultados no se están dando, jugamos mal y es nuestra culpa porque nosotros damos la cara los fines de semana", se culpó el joven entrerriano.Para el delantero, el triunfo se logra "entrenando". "Ojalá la racha se vuelva a cortar y estemos todos bien y tranquillos para que los resultados se den", esperanzó."Es feo no poder ganar o sacar un punto, pero tenemos que comer mierda y seguir entrenando para que todo cambie. Es un momento muy feo del que se sale entrenando", remarcó.Ante las críticas respecto a que, si los juveniles deben enfrentar la cancha o deben ser cuidados para exponerlos a un momento de fracaso, Barreto fue claro: "Uno se esfuerza mucho desde chico y si bien no estábamos jugando por el descenso y otros estaban en reserva y no se los quería exponer a esa responsabilidad, justo que ahora se puede, es muy lindo estar con todos mis compañeros de la reserva en Primera"."Todos sabemos lo que es el sacrificio nuestro, y de nuestras familias. Es muy lindo estar en el equipo y que mis compañeros estén debutando es algo que me pone muy contento", valoró al augurar por la revancha para este sábado a las 17hs.Barreto firmó su primer contrato en febrero del año pasado, luego de haberse destacado como goleador de la Quinta División, y pocos días después, justo en el día de su cumpleaños, Mario Sciacqua lo hizo debutar en Primera.Desde aquel momento, Barreto lleva jugados 17 partidos en la Primera del Patrón (cinco como titular, tres en esta Copa Diego Maradona) y aún no pudo convertir goles.