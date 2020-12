"Somos todos iguales", valoró camionera que viaja junto a su hijo y su perrito

"Sin días ni horarios"

"No hay diferencias"

Cielo Patat es de Colonia Avellaneda, y hace diez años que se gana la vida trabajando de camionera. En su día, contó ante Elonce TV como es viajar con un pequeño de cinco años y su perrito.Cielo hace alrededor de diez años que trabaja de camionera y según contó traslada cereal y recorre diversas rutas: "voy a Rosario, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estado, todo lo que abarca la ruta cerealera".Ella muchas veces viaja dos pequeños acompañantes: su hijo, Indiano de cinco años y su perrito, Copito. Según relató Cielo Indiano viajó con ella desde que era bebé."Este año con la escuela tuvo clases todo el día, y cuando iba conmigo le avisábamos a la seño que tal vez haya ruido de fondo en clase porque se conectaba mientras estaba conmigo de viaje", resaltó Cielo.Y aseguro: "Indiano no faltó nunca a clases, cuando estábamos en el campo, tal vez no teníamos todos los materiales, pero se conectaba igual"."En este rubro no tenes días ni horarios, podes hacer un viaje en un solo día o estar más de diez sin volver", relató la camionera.Consultada sobre cómo trabajó en la pandemia, dijo que "este año fue complicado en algunas cuestiones, nuestro rubro no se cortó en ningún momento, pero con los baños, estaciones de servicios y puestos camineros fue complejo, de igual manera hubo personas que sabían de esta situación y nos ayudaban"."Los camioneros son los que más solos estamos, entonces si nos cuidamos y estamos bien porque no tenemos contacto con nadie prácticamente", resaltó.Sobre el trato con sus compañeros, dijo que "hoy es más común, con las redes sociales se sabe que hay mujeres que andan en camiones, no hay diferencia, ni te dejan a un costado, nunca me pasó soy una más que anda en el rodado".Cielo relató que ella empezó a andar en camión por su papá, "me gustaba mucho y siempre espere a tener la edad para poder sacar el carnet y salir a la ruta. Cuando tuve mi hijo pensaban que iba a dejar de andar, pero no, lo llevé conmigo"."Mi papá me decía que tenía que aprender y ayudarlo para darle una mano. Todo lo que hago es gracias a él. Hoy es mi día gracias a él", reflexionó.Por su parte, el pequeño Indiano, contó que "la acompaño siempre a mi mamá, me gusta ir con ella porque vamos por muchos lugares".Indiano fanático de los camiones, dijo que de grande quiere dedicarse al mismo oficio que su mamá y su abuelo, pero a diferencia de ellos, el pequeño reveló que le gustan los camiones Scania, mientras que a ellos los marca Volvo.Cielo contó que hay otras mujeres camioneras que también viajan con chicos, "compartimos con ellos y los criamos.