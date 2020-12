Cese de atención a afiliados de Iosper: la resolución de Femer es "lamentable"

Sociedad Femer suspenderá nuevamente la atención a afiliados del Iosper durante tres días

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) tildó de "lamentable" a la resolución de la Federación Médica (Femer), que no atenderá a afiliados de la prestadora de salud durante tres días, y señaló que por la decisión "los únicos perjudicados son los trabajadores enrolados en la institución".Cañete recordó que Iosper "paga mensualmente entre 45 y 50 millones de pesos a Femer", y aclaró: "Que no les alcance a los profesionales es una cuestión que no resolveremos nosotros. Lo que es cierto es que en 2020 Iosper le habrá pagado a la Femer 625.000.000 de pesos".Además, precisó que el aumento arancelario que solicitó Femer "se otorgará cuando el Ejecutivo provincial dé un incremento para los trabajadores, que sea remunerativo y bonificable", y destacó que "la suba que se pague a los trabajadores la Obra Social tiene por norma trasladarla como aumento arancelario".El funcionario explicó que mantuvo una comunicación telefónica con integrantes de la entidad que nuclea a los médicos entrerrianos para acercar posiciones y concretar una reunión, a fin de dialogar sobre el aumento de aranceles pretendido por la entidad profesional, pero señaló que "no se ha concretado. Lamento que los profesionales hayan tomado esta decisión, ya que a los únicos que afecta, es a los afiliados".