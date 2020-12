Impune femicidio: "La justicia divina se encargó de algunos, pero no alcanza"

Alejandra Martínez fue vista con vida por última vez en la madrugada del 12 de diciembre de 1998 en Chajarí y su cuerpo apareció, un mes después, en un monte de eucaliptus cercano a la ciudad en avanzado estado de descomposición, con heridas y precisas mutilaciones que dificultarían los posteriores peritajes.A 22 años del femicidio, que aún permanece impune, su madre insistió en el pedido de Justicia y que el caso no quede en el olvido. "Siempre tenemos memoria y no olvidamos lo que pasó, recordamos a Alejandra como debe ser y tratamos de hacer un acto para la fecha. Cambiar no cambia nada, porque Alejandra no está, la justicia no se hizo, no solo en el caso de Alejandra, sino que en muchos casos la justicia no existe en nuestro país", apuntó Julia Isla, mamá de Alejandra, en contacto con"Nosotros tenemos la voz que ella no tiene, a lo largo de todos estos años el poder, el dinero y el amiguismo entre las personas que gobiernan sigue vivo y la impunidad no se va", sentenció al tiempo que agregó: "Justicia para Alejandra no hubo, no nos hemos callado y seguimos insistiendo siempre".Y continuó: "Los tiempos en la Justicia no son los nuestros, pero el mismo tiempo termina apartándote. Mientras esté viva voy a recordar a mi hija, confío en la justicia divina y la justicia divina se ha encargado, pero a mí no me alcanza con eso. Si yo me tengo que arrimar a un juzgado tengo que ir con las pruebas, pero en realidad las pruebas las tiene que buscar la justicia, por lo que creo que siempre habrá una deuda".Más adelante en la entrevista, Isla llamó a la reflexión: "No sé cómo alguien puede sentarse a comer sabiendo que mató a alguien, o que su hijo mató a alguien, en algún momento alguien va a decir que sabía algo; la justicia divina se encargó de algunos, pero eso no me alcanza porque nadie me va a devolver a mi hija, queremos la verdad con hechos y con certezas"."El chisme no me sirve, para decir algo debo estar segura para llevarlo a la justicia, que alguien se acerque a decirte algo por decirlo no tiene sentido", mencionó.Finalmente, Julia mencionó que este martes, en las instalaciones del restaurante ubicado en Urquiza y Stampa se estará realizando un desfile y la primera pasada será en memoria de Alejandra. "En mi casa tenemos un emprendimiento de confección de ropas para chicas y estuvimos pensando y porque no hacemos la primera pasada en referencia a Alejandra, será toda de ropa blanca; la tarjeta tiene un costo de 350 pesos e incluye pizza libre; yo tengo tarjetas para vender", comunicó.