Ante posible rebrote de covid-19, Salud pide reforzar medidas preventivas

En el último tiempo han confluido una serie de factores, como la proximidad de la llegada de la vacuna y la apertura de actividades, que hacen que la gente se ilusione y, en muchos casos, relaje las medidas preventivas. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se recuerda que la pandemia todavía no se superó, hay localidades de nuestra provincia que tienen transmisión comunitaria y otras que, en las últimas jornadas, reflejan un aumento sostenido de casos de Coronavirus.



Actualmente, continúa siendo elevado el promedio de casos diarios. De hecho, 30 localidades se encuentran con transmisión local. El Coronavirus no da tregua, por lo tanto se alerta sobre un posible aumento de los contagios y un nuevo rebrote de la enfermedad.



Durante este año, todos, y especialmente las personas mayores y/o con factores de riesgo, han realizado esfuerzos significativos tomando medidas de prevención para frenar la propagación de esta enfermedad. Aun así, más del 80 por ciento de las muertes se producen en mayores de 60 años tanto hombres como mujeres y el 80.6 por ciento de los casos confirmados ocurren en la franja de 15 a 59 años.



Con este contexto, es necesario continuar siendo responsables y conscientes del cuidado personal y así cuidar a nuestros afectos. Comprender que continuamos en pandemia y debemos retornar a las actividades implementando los "nuevos modos de vida" que se han establecido a raíz de la misma, sosteniendo los hábitos que fueron recomendados, los cuales comprenden:



-Distanciamiento Social (dos metros entre cada persona).

-Uso de tapaboca (cubriendo desde debajo del mentón hasta encima de la nariz).

-Lavado de manos con agua y jabón o desinfección con alcohol en gel (siempre que no se encuentren visiblemente sucias y teniendo en cuenta que lo mejor es el lavado de manos).

-Desinfectar periódicamente superficies o elementos de uso común.

-Utilización de elementos personales como botellas, vasos, mates, utensilios y toallas (que no deben compartirse con terceros).

-Prever que los encuentros se desarrollen en espacios abiertos, donde se pueda evitar aglomeraciones. De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar buena ventilación

-Responsabilidad intergeneracional (tener presente que al cuidarnos nosotros protegemos a los adultos mayores y a las personas con factores de riesgo, quienes tienen más chances de presentar los cuadros graves de la enfermedad).

-Encuentro desde una perspectiva de cuidados y reducción de riesgos y daños (respetando todas las medidas que se mencionaron previamente).



Por eso, cuando hayamos estado expuestos a situaciones de riesgo de contagio se recomienda (en la medida de lo posible) aislarse de aquellas personas mayores o con factores de riesgo.



Asimismo, la situación epidemiológica permite pensar en juntarse por las fiestas, pero el riesgo de transmisión todavía existe. Es fundamental cuidar a las personas con factores de riesgo y mayores de 60 años, porque todavía no se cuenta con un tratamiento efectivo. Es así que se insta a que las reuniones se den en el marco de la responsabilidad, cuidados y con un número reducido de asistentes.



Además, si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de Covid-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.



Finalmente, se recuerda que la provincia se prepara para recibir la vacuna y comenzar la campaña de inmunización contra el Covid, lo que genera muchas expectativas luego de todo lo que se vivió a lo largo del año.



Sin embargo las medidas de cuidado deben ser mantenidas ya que la vacuna estará en principio destinada a aquellos grupos con más riesgo de padecer los efectos graves de la enfermedad y aquellos de personas con mayor exposición, por lo cual no se espera una disminución de la circulación viral, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos registrados en la actualidad corresponden a individuos jóvenes. Por ello, es importante reiterar que las medidas preventivas deben incorporarse como nuevo modo de vida.