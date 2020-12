Se acercan las fiestas y celebrar con la familia exige cuidados especiales

En el marco de las próximas fiestas que serán sin duda, un particular momento de emoción y encuentro, habrá que cuidar no solo la salud física sino también la emocional. A tal fin, "es necesario desarrollar una estrategia donde las medidas de prevención nos permitan disfrutar del encuentro con los más queridos con responsabilidad y tranquilidad. Nuestros recuerdos y tradiciones están llenos de familiares y amigos, por ello es importante encontrar una manera conveniente de compartir en este contexto", expresó el Dr. Diego Montes de Oca, médico pediatra y comunicador de la salud.



En tal sentido, indicó que al igual que otras actividades que se retomaron durante la pandemia, "es imprescindible contar con un protocolo para celebrar las fiestas de Navidad y de fin de año, cuidando a aquellos que más queremos". Y compartió una serie de consejos para tener en cuenta durante las próximas reuniones y festejos.



- Decidir previamente el lugar donde se va a realizar la celebración y en lo posible no juntar más de dos o tres núcleos familiares (20 personas como límite máximo).

- No adicionar nuevos invitados de los que ya estaban establecidos.

- No deben concurrir aquellas personas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad, que estén esperando el resultado de una PCR o que hayan tenido contacto con un positivo en los últimos 14 días.

- Limitar las reuniones familiares al mínimo. Cumplir todas las medidas de prevención sanitaria.

- Utilizar tapabocas en todo momento que no se esté comiendo o tomando.

- Mantener la distancia social de 1,5 metros.

- Al momento de elegir la locación, los familiares que tengan un patio, jardín o terraza deberá ser la primera opción. Si esa posibilidad no existe, será importante mantener los espacios bien ventilados.

- Ventilar el ambiente del lugar, en lo posible dejar las ventanas y puertas abiertas.

- Evitar el picoteo y el consumo de bebida constante.

- Utilizar vajilla descartable.

- Una persona por cada cuatro metros cuadrados es una referencia prudente.

- Evitar besos y abrazos, excepto con los convivientes.

- No compartir vasos, platos y cubiertos.

- Prestar especial atención a no confundir vasos. Diferenciarlos con una etiqueta, cinta identificatoria o marca con fibra.

- Los obsequios deben ser sanitizados.

- Los picaportes desinfectados asiduamente.

- Cada invitado que llega debe lavarse las manos como indica el protocolo y llevar su propio alcohol el gel.

- Llevar tapabocas de repuesto para cualquier eventualidad.

- Los tapabocas se deben guardar en el bolsillo o en una bolsita individual al momento de la comida.

- Asignar a una persona para que se encargue de repartir los platos y levantar la mesa.

- El uso de aires acondicionados y de ventiladores está prohibido.

- Dentro de lo posible separar áreas de jóvenes con las de mayores de 65 años, colocando mesas sectorizadas.

- Cuidarse más los días previos para tener la menor cantidad de posibles contagios. Reforzarlo si asistirá alguna persona de riesgo.



"La segunda ola en Europa está siendo de una ferocidad atroz y es producto de una relajación de las medidas más que nada de parte de la ciudadanía, por lo tanto no nos descuidemos, ya que la única forma de evitarla es con mucha responsabilidad y solidaridad", remarcó el profesional.



"La gran mayoría de los argentinos estamos esforzándonos mucho y nuestras acciones están orientadas al bien común. La responsabilidad colectiva es fundamental, de cara al futuro, dado que lo que hoy experimentemos será esencial en los distintos ámbitos de la sociedad. Sigamos cuidándonos, siendo conscientes y luchando unidos contra este virus. Juntos vamos a salir adelante", dijo finalmente Montes de Oca.