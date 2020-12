Eventos al aire libre y burbujas sociales para evitar las fiestas clandestinas

A pesar de las prohibiciones, las fiestas clandestinas se realizan en distintas localidades y en la ciudad de Victoria, han autorizado eventos al aire con el sistema de burbuja social, que permite la asistencia de hasta 500 personas al evento. Pero este tipo de reuniones deben tener la autorización de las autoridades.



Si bien existen permisos para encuentros de hasta quinientas personas al aire libre, esto no autoriza a que cualquier reunión de quinientas personas pueda desarrollarse. Dicho de otra forma, para que determinado evento sea aprobado debe pasar por el COES y el Intendente debe tomar la decisión final.



Al respecto, el coordinador municipal de salud, Dr. Federico Picchi, uno de los encargados de revisar protocolos y de reunirse con aquellos que quieran desarrollar una actividad para fijar las normas, explicó cómo funcionan estas burbujas sociales.



"La semana pasada estuve reunido con organizadores de eventos. En un momento, les leí el protocolo de las fiestas al aire libre con la cantidad de personas que estaban permitidas, que eran cien. Entonces, dijeron que si el límite eran cien personas ellos no podían organizar ningún tipo de evento porque no les convenía económicamente y que de esa manera se incentivaba la clandestinidad", dijo.



"Debido a esto, yo les pregunté qué número de personas pedían y contestaron que, por lo menos para salir "hechos", necesitaban que sea hasta quinientas personas. A partir de esto me comuniqué con mi referente provincial. Me dijeron que si se cumplían con los protocolos, el pedido tenía sentido, pero que la decisión depende de la municipalidad", detalló Pichi. Burbujas sociales

El coordinador municipal de salud explicó que el protocolo para los eventos al aire libre de hasta quinientas personas son las burbujas sociales. "Las burbujas sociales son un grupo de gente de no más de diez, donde las personas están distanciadas y con el uso de tapabocas dentro de la burbuja social al aire libre. Puede haber hasta cincuenta burbujas. También, tiene que haber gente que pueda controlar esas burbujas", describió.



Asimismo, aclaro que el baile no está permitido. "En los eventos artísticos puede haber hasta diez personas en el escenario y también deben estar distanciadas. Debajo del escenario, las burbujas deben ser controladas por personal que organiza el evento para que no se mezclen con los otros grupos", continuó.



De la reunión mantenida también surgió el pedido de que los eventos puedan extenderse hasta más de las tres de la madrugada. "Eso todavía está en discusión", comentó Picchi.



"Me parece que las burbujas sociales y este protocolo es una manera de combatir la clandestinidad. Con esto, estás dando un marco legal con cumplimiento de protocolo", opinó. Cualquiera sea la decisión que se tome para cada evento en particular, el tema será analizado por el COES y el intendente deberá decidir. En definitiva, para el cumplimiento de los protocolos además de control por parte del Estado se requiere conciencia por parte de la comunidad. Es inimaginable un verano exitoso sin esta comunión. (Paralelo 32)