Calor y mosquitos: repelentes naturales y trucos para ahuyentarlos

Trucos para ahuyentar mosquitos

Consejos para evitar mosquitos

Cómo ahuyentar mosquitos en el exterior

Cuando comienza el verano y llegan los primeros calores, la actividad al aire libre se vuelve más habitual. Cenas con amigos en el patio, pasar un rato en el balcón, estar en una pileta o ir a los parques. Todo suena muy bien, hasta que llega "la hora de los mosquitos". Más allá de la molestia porque persiguen y pican, algunos de ellos pueden contagiar enfermedades.En el supermercado o la farmacia, son muchos los productos comerciales que prometen matar a los mosquitos y todo tipo de insectos. Los repelentes son las estrellas de la temporada estival. Pero hay otras formas de alejar a los mosquitos. Hay trucos y preparados caseros que prometen una solución más amigable.A continuación, algunos trucos "de las abuelas" para ahuyentar a los mosquitos. Estos se han usado toda la vida y son los que mejor funcionan "según el boca a boca". Además, son más baratos que los repelentes.- Colocar las clásicas telas mosquiteras en las ventanas o zonas que se quieran libres de mosquitos. No se trata del mosquitero comercial, que viene con su marco, que sin duda es útil pero es bastante cara su instalación. Se trata de telas más accesibles. Que pueden colocarse del mismo modo que el marco de mosquitero, pero también se pueden utilizar para tapar cochecitos de bebés, ubicar con ingenio sobre la cama y otros espacios que se quiera tener libre de mosquitos.- Colgar bolsas y otros recipientes llenos de agua en las puertas y ventanas. Eso hace que las moscas y mosquitos se vean reflejados de manera deformada y crean ver a un posible depredador. Este truco también sirve para espacios abiertos.- El olor del vinagre molesta a los mosquitos. Se recomienda colocar recipientes con agua y vinagre en las ventanas para ahuyentar insectos.Trampas caseras para mosquitos. Para fabricarlas basta con cortar una botella de plástico por la mitad e invertir la mitad superior antes de volver a juntarla con la inferior, donde previamente habremos introducido una mezcla de agua, azúcar y levadura. Los mosquitos van a entrar en la trampa atraídos por el dulzor y no van a poder salir de ella, así que se ahogarán.Pasos simples y siempre recomendados:- Evitar el agua estancada. Es el lugar ideal para que los mosquitos depositen sus larvas, así que hay que intentar no dejar recipientes con agua abiertos.- A los mosquitos les atraen los olores dulces y/o los perfumes florales, así que hay que evitarlos. Se debe buscar un perfume neutro, con olor a cítricos o menta, que les molesta.- Evitar tener la luz encendida.- Los alimentos ricos en Vitamina B, como las legumbres y los frutos secos, producen enzimas que los mosquitos detectarán, y así no picarán. El ajo, la cebolla y la levadura de cerveza también ayudan a evitar picaduras.Al estar al aire libre es algo más complicado ahuyentar a los mosquitos, pero hay una serie de recomendaciones a seguir que son de ayuda:- Usar plantas que son un repelente natural: los geranios, una planta que además de ser bonita y requerir de pocos cuidados repele a los insectos voladores. Otras plantas con un efecto similar son la albahaca, el clavo de olor, la lavanda y el romero.- Mantener una población de depredadores naturales: Aunque es poco frecuente en la ciudad, en el campo es habitual mantener y aceptar como vecinos a los animales que cazan habitualmente moscas, mosquitos, polillas y otros insectos. Los tres depredadores naturales de los mosquitos con mayor eficiencia son las arañas, las ranas y sapos. Un jardín con este tipo de animales es un jardín mucho más limpio de insectos.