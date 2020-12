Elizabeth recibió parte de la medicación: "Ella ahora está anímicamente bien"

Sociedad Elizabeth recibió parte de la medicación que necesita para su tratamiento

Elizabeth Ríos, de 14 años, fue trasplantada del hígado el pasado 21 de noviembre. Si bien, la operación fue un éxito, hoy en día su familia está preocupada por su salud. El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) no cumple en tiempo y forma con los medicamentos y eso le genera una complicación en su recuperación.Su mamá Patricia, contó aque "el sábado nos enviaron algunas de las mediaciones que necesita Elizabeth. Fueron pedidos el 26 de noviembre e informé que necesitaba con urgencia los remedios".Además señaló que "ahora Elizabeth tiene una parte de los medicamentos y faltan tres, desde Iosper nos dijeron que iban a reclamar estos remedios. Necesitamos que nos aseguren que la obra social se va a hacer cargo de la medicación de la nena, porque es indispensable para que ella este bien. Son 15 remedios que ella toma por día".Según relató la mamá a la adolescente le realizaron un hapatrograma y arrojo valores normales, "produce buena cantidad de sangre y trabaja bien su hígado"."El único inconveniente que tenemos son los controles de análisis, porque al tomar inmunosupresores, le afectan otros órganos", mencionó Patricia.A su vez, detalló que el lunes 7 le hicieron un control de urgencia porque presentaba problemas en los riñones y es por los inmunosupresores. Este viernes hubo que hacer otro control y nos tuvieron a las vueltas porque no tenían la firma ni autorización de Iosper para hacer los estudios"."Desde Iosper nos habían informado que Elizabeth estaba incluida en el módulo de pos trasplante y que no necesitaba ninguna firma de la central, y nos dijeron que no en la fundación. Tuve que pagar el análisis, y le bajaron la medicación que estaba muy altos sus valores"."Ellos nos enviaron aca para que se le haga el trasplante, pero hay cosas que se tienen que cumplir".Además, señaló que este miércoles que la chica tiene control de nuevo y espero que no tengamos esos problemas.