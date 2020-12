Videos y fotos: la sombra del eclipse solar atravesó Argentina de este a oeste

Minuto a minuto del Eclipse Solar 2020:

La cámara no le hace justicia a como se ve #EclipseSolar2020 pic.twitter.com/8fw0kyDuu5 — Francisco (@Franchescocorre) December 14, 2020

De este a oeste, a lo ancho del norte de la Patagonia, la oscuridad ganó la escena en pleno mediodía este lunes a causa de un eclipse solar total, que también pudo ser visto en forma parcial en el resto de la Argentina y en países vecinos.En distintos sitios, la gente se reunió en puntos deEn la ciudad de Buenos Aires, el fenómeno pudo verse en alrededor de un 73,6 por ciento alrededor de las 13:32, aunque no se oscureció el día sino que fue como si se pusiera un velo delante del sol.También se observó el eclipse en menores porcentajes en otras partes del territorio argentino, como así también en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.En la parte final del eclipse solar se puede ver apenas una pequeña parte de la Luna, que se retira de alienación entre el Sol y la Tierra. Paulatinamente, el Sol se observa en toda su extensión.Aunque los instantes de oscuridad fueron el mayor atractivo para quienes contemplaron el eclipse total de sol, el fenómeno se sigue desarrollando hasta aproximadamente las 15 horas.Las etapas finales del evento natural no detienen su marcha y continuarán durante el resto de la jornada.Llega el momento en que se puede ver el eclipse solar en su mejor versión en Paraná. De manera parcial, a diferencia de lo ocurrido en el sur de la Argentina, los paranaenses también disfrutan del fenómeno astronómico.Luego de escasos minutos en que la Luna tapó completamente al Sol, el satélite natural de la Tierra continúa su movimiento y volvió la claridad en aquellas zonas en que se pudo ver el eclipse total con mayor nitidez.En los lugares en donde mejor se aprecia el eclipse total de sol, se encendieron las luminarias públicas debido a la oscuridad producida por el paso de la Luna.El eclipse total de sol muestra un paisaje completamente nocturno en horas del mediodía y el paso de la Luna por la alineación entre el Sol y la Tierra no deja llegar los rayos. Durante unos minutos, muchas zonas del país permanecen en la oscuridad.En diferentes localidades de la Argentina se observa que el Sol está totalmente cubierto por la Luna y apenas se pueden captar los destellos de la corona solar.El satélite natural ya cubre más de la mitad del Sol y continúa su avance hasta ocultarlo por completo hacia el mediodía.En algunas zonas donde se presentan nubosidades, el viento deja ver, de a ratos, el avance del eclipse que tendrá su punto máximo entre las 13 y las 14 horas.De acuerdo a los cálculos astronómicos y dependiendo de la región de la Argentina desde la que se lo observe, el Sol quedará completamente tapado por la Luna.

Imagen en vivo del eclipse solar total del 14 de diciembre del 2020 captada por un equipo de astrónomos, técnicos y extensionistas del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, desde el Balneario El Cóndor, Río Negro, Argentina.#Eclipse2020 #EclipseSolar2020 pic.twitter.com/6ldhxXBu8M — Ciencia del Sur (@SurCiencia) December 14, 2020

¡Experimenta la magia de un eclipse solar total! ????

El 14 de Dic, 10:30 am ET, te ofrecemos un programa sobre el eclipse de Sudamérica con expertas de @NASASun e imágenes en vivo del eclipse proporcionadas por @ucatolica.

Participa usando #preguntaNASAhttps://t.co/5rpz7Z5WSA pic.twitter.com/H8tbHl8Adr — NASA en español (@NASA_es) December 11, 2020

En la ciudad chilena de Viña del Mar se observan las primeras imágenes del eclipse solar con el avance de la Luna sobre la superficie del Sol.Si bien el eclipse total de sol se apreciará mejor desde la Patagonia, en el centro del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se podrá ver el fenómeno durante algunos minutos.Empezó el eclipse y el desplazamiento comienza desde el oeste hacia el este. El Sol muestra una leve silueta del paso de la Luna por su alineación.La NASA anticipa el eclipse total de sol en sus redes sociales, con el foco puesto en las localidades del Sur de nuestro país donde se podrá apreciar con mayor claridad el fenómeno natural que tardará 28 años en repetirse.