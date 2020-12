La noble tarea de rescatar perros callejeros: la experiencia de Francisco

"La primera vez que rescaté una camada de cachorritos que habían sido abandonados fue cuando comencé el secundario", recordó aFrancisco Schneider, el adolescente de 15 años y oriundo de Crespo que se dedica al rescate de perros callejeros.Al reconocer que los perros son su "debilidad", Francisco explicó: "Si se saca un animal de la calle y se lo adopta, éste tiene que estar bien, no tiene que andar en la calle, no tiene que estar atado ni ser maltratado; debe tener comida, agua, atención veterinaria y el cariño de un hogar".En relación a su tarea, el adolescente refirió que a los perros callejeros les brinda atención veterinaria, se los castra y se los lleva a un hogar de tránsito en su casa o en la de sus compañeras, hasta que sea adoptado. "El sábado rescatamos un perro que andaba vagando por el centro, lo llevamos a la veterinaria, fue castrado y hoy lo llevé a la peluquería, para bañarse y cortarse el pelo, y después a un hogar de tránsito, hasta que sea adoptado", comentó."La gente es muy mentirosa porque te dicen, por ejemplo, que tienen patio cerrado y después, cuando le llevás al animal, te encontrás con otra cosa.. y son irresponsables", apuntó Francisco.En la oportunidad, comentó que como proteccionista, hace el seguimiento de los perros que da en adopción. "Los adultos se entregan con sus vacunas, desparasitados, despulgados y castrados; y si son cachorros, lo mismo y además se les hace un seguimiento por hasta seis meses después de la castración", indicó."Lo mejor de la tarea es que después de verlos casi muertos, que estén en un hogar, lo es todo. Nos alegramos mucho cuando se van y cuando son adultos, más", valoró joven crespense.Respecto a cómo recauda fondos para solventar gastos de veterinaria y demás, comentó que hace rifas y venta de almanaques con fotos de los perritos rescatados. Además, hay quienes donan dinero y alimentos todos los meses."Los protectores no damos abasto y casi que nos obligan a rescatar, pero no podemos con todos. Si todos aportaran su granito de arena desde su lugar a la tarea de rescatar perros?", estimó al respecto.Francisco aseguró que siente "tristeza y rabia a la vez" cuando ve a un animal abandonado. "No se debería llegar al animal a que llegue a ese estado, se podría pedir ayuda, hacerlo tratar en la veterinaria y después se ve cómo se paga", estimó.Finalmente, reconoció que el rescatar perros "no es un trabajo; es como una terapia para mí porque no nos pagan para rescatar animales de la calle, es una tarea ad honorem".Al dejar un mensaje a la sociedad en relación a la tenencia responsable de mascotas, encomendó "que las cuiden, que castren, que los lleven a la veterinaria, que no los dejen sueltos en la calle. Y que adopten, y es mejor si es un adulto porque después de vivir en la calle, se nota en sus caras cuando llegan a un hogar".