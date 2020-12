Se elige el jurado popular que juzgará el femicidio de Romina Roda

La joven Romina Roda, de 23 años, fue asesinada el 26 de abril de este año en el barrio Feria de la ciudad de La Paz. Su ex pareja, Jonathan Eduardo Rivero, de 20 años, está imputado por el femicidio y cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Será juzgado por un jurado popular a partir del miércoles.



El caso fue el primer femicidio ocurrido a inicio de la pandemia en la provincia y será el primero en el que tendrá intervención un jurado popular.



La audiencia de selección de jurados, 12 ciudadanos titulares y 4 suplentes (en igualdad de género), será e este lunes a las 13:30 en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Paz.



En la misma se aplica un mecanismo de exclusiones, para obtener en jurado imparcial e independiente que actuará en el caso concreto que se juzga.



La causa Nº 16.914, legajo Rivero, Jonathan Eduardo/homicidio agravado/femicidio, llegará a juicio por jurado el próximo martes 15 de diciembre a partir de las 13:30, durante una audiencia que se desarrollará en el recinto del Concejo Deliberante, de La Paz. En esta oportunidad, el juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, quien dará las instrucciones al jurado. Ese mismo día se escucharán los alegatos de apertura y declararán cinco testigos.



El miércoles a partir de las 9:30 se escucharán los testimonios de 10 testigos; y el jueves a las 13:30 se realizarán los alegatos de clausura; el juez dará las instrucciones finales al jurado quien luego pasará a deliberar para llegar a un veredicto: "culpable o no culpable" y deberá ser por unanimidad. En caso de que el jurado no esté de acuerdo en su totalidad, se deberá llevar adelante una nueva discusión.



En representación del Ministerio Público Fiscal estará el fiscal Oscar Sobko, por el Ministerio Pupilar el abogado Martín Millán, y por la defensa de Rivero el abogado Fernando Báez.



Desde el canal de You Tube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia se transmitirá en vivo y en directo el inicio del juicio (instrucciones del juez y alegatos) y luego se retomará el jueves con alegatos de clausura, instrucciones finales al jurado y lectura del veredicto.