Una lluvia de estrellas fugaces podrá observarse esta noche en su máximo esplendor. Se trata de una lluvia de estrellas Gemínidas, que empezó el 4 y se extenderá hasta el 17 de este mes. Innumerables meteoros atravesarán el cielo a medida que las partículas espaciales se queman en nuestra atmósfera y encuentran un final ardiente.



En una noche óptima para las Gemínidas, podrían llegar a verse hasta 100 meteoros por hora. Afirman que la mejor hora para contemplarlas será a las 2 de la madrugada.



La mayoría de las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra choca contra los escombros de un cometa, pero no en este caso. La que probablemente sea la lluvia de estrellas más espectacular del año no surge de un cometa sino de un asteroide ordinario: la roca espacial 3200 Faetón.



"Las Gemínidas son meteoros brillantes y rápidos y tienden a ser de color amarillo", expone la Nasa.



Aunque las Gemínidas favorecen al hemisferio norte, donde el radiante aparece más alto en el cielo, también es visible desde las partes tropicales y subtropicales del hemisferio sur del planeta.





Las fuentes de contaminación lumínica, como farolas, coches y edificios, pueden dificultar la experiencia visual. Cuanto más oscuro, mejor.



No se necesita telescopio ni ningún otro instrumento especial para contemplarlas.