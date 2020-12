Incendios en las islas: avizoran un panorama complejo en los próximos meses

Foto: Humo en Rosario Crédito: La Capital

A pesar de las lluvias intermitentes que cayeron entre el viernes y ayer en Rosario y alrededores, los incendios en las islas siguieron su curso y el año va directo a convertirse en el peor con respecto a esta problemática. Organizaciones ambientalistas no avizoran un panorama positivo en los próximos tres meses y resaltaron cómo la desprotección del humedal deriva, directamente y en este caso, en otro tipo de problemas sobre la ciudadanía; principalmente, en cuestiones de salud. Además, por el escenario previsto a futuro, se preparan para "una situación de crisis sostenida".



Tanto el fin de semana largo como el jueves se vieron focos de incendios en las islas frente a Rosario; incluso, entre el jueves a la noche y el viernes a la mañana, el ambiente se volvió a tornar irrespirable en determinadas zonas de la ciudad, publica el diario La Capital.





El referente de la ONG El Paraná No Se Toca, Jorge Bártoli, indicó: "Hemos vivido un año muy complejo. Como situación de desastre ambiental fue un año que nunca nos hubiéramos imaginado por una conjunción de factores, entre los que están la bajante y la sequía hasta hace pocas semanas".



"Es un verdadero desastre ambiental producido por las quemas, con algunos condimentos como la sobrepesca, otro verdadero desastre que fue tapado por el humo. Este fue un año en el que quedó demostrado que la desprotección del humedal termina incidiendo en la salud humana", aseguró.



Con el desastre ya desatado, empezaron a aparecer diversas ideas y proyectos desde distintos ámbitos, que van desde la ley de humedales hasta variadas denuncias: "Lo que ha pasado con esta crisis, lo que ha generado, es que de la nada empezaron a surgir un montón de reacciones de distintos lugares. Veníamos de una ley de humedales olvidada que había perdido estado parlamentario y, de un momento para otro, aparecieron 15 proyectos de humedales en el Congreso de la Nación"



El problema escaló a tal magnitud que fue la propia ONG que compone Bártoli la que presentó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que se ponga fin a los incendios en la zona de islas y que se tomen medidas adecuadas para hallar a los responsables.



"La Justicia ha mostrado escasa efectividad para poner coto a la situación. Todos los problemas del humedal están sobre la mesa: ordenamiento territorial, falta de criterios productivos sustentables y la impunidad", afirmó.



Si bien los distintos niveles del Estado anunciaron diversas medidas para combatir y prevenir las quemas, todavía no se ven resultados sostenidos. Prueba de ello son los focos que siguen apareciendo día tras día en las islas. A pesar de esto, Bártoli destacó que "todas las iniciativas, sean de donde sean y avancen en mayor o menor grado, nosotros creemos que suman".



"Como hecho relevante y lo más positivo del año es el surgimiento de nuevos actores sociales. Por caso, lo que pasó con la Multisectorial por los Humedales, una movida fenomenal inesperada. Fue una cohesión entre todas las organizaciones ambientalistas de Argentina detrás de estos objetivos", resaltó.



Ahora, quedará prepararse para un inicio de 2021 que no prevé cambios significativos en el plano de las islas, tanto de los incendios como de la bajante del río. El referente de El Paraná No Se Toca indicó que, según los informes que realizó el Instituto Nacional del Agua (INA), no hay una previsión positiva para los próximos 90 días.



"Es un año muy complejo el que viene. Esto va a seguir pasando si no hay lluvias grandes y continuadas y si el río no crece. En muchos lugares hay problemas con el agua potable, algo que se desprende de la bajante. Si nos manejamos por los informes, sabemos que en los próximos 90 días no va a haber una recuperación importante. Tenemos que estar preparados para una situación de crisis sostenida, que ojalá que no sea así, pero tenemos que prepararnos para que este escenario continúe vigente", concluyó. (La Capital)