"Lo que Lucía me enseñó": carta del médico que hizo una cesárea a nena violada

Lo que Lucia me enseñó



Lucía es el nombre ficticio de una nena tucumana que a los 11 años fue violada por su abuelastro . En enero del año pasado, su madre pidió la interrupción del embarazo generado por ese terrible abuso al que se vio sometida la menor.En el Hospital del Este, la mayoría de los médicos se negaron a realizar el aborto por ser objetores de conciencia, lo que causó el repudio de la sociedad tucumana. Un mes después del pedido de la desesperada madre, los ginecólogos Cecilia Ousset y José Gijena debieron realizarle a la nena una cesárea debido al avanzado estado de gestación.El bebé falleció. Pero desató en Tucumán una impresionante movilización bajo la consigna "Niñas, no madres" , que se extendió a lo largo y ancho del país."Una nena de 11 años violada, no debe ser madre. Una mujer que decide abortar no debe tener más riesgo de morir por ser pobre", comienza la nota publicada en Facebook, en la que advierte que a pesar de las amenazas y causas judiciales que le iniciaron sectores 'celestes' "no me arrepiento de nada de lo que hice, de lo que dije, de lo que sostengo, es más, lo volvería a hacer"."En Lucía conocí a la niña más valiente que vi en mi vida, me marcó para siempre, me enseñó que no se puede ser tibio en este tema, no se puede negar un derecho, no podemos permitir una sociedad tan desigual", continúa Gijena.Y agrega: "Las muertes por abortos clandestinos son inaceptables y siguen ocurriendo. Penalizarlo no resolvió nada, empeoró las cosas porque encarcelaron a mujeres por su decisión de abortar, pero siempre las presas son pobres".El posteo en la mencionada red social: