Fue al acto de graduación de pollera y denunció que lo obligaron a cambiarse

Luis Villafañe tiene 18 años y vive en Villa Alberdi, a 106 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. Cursó la secundaria en el Escuela Técnica N°1 de la localidad donde vive y, tras años de estudio, asistió al acto de graduación. Para participar del evento eligió usar una pollera, look que no pasó desapercibido para las autoridades.Desde sus cuentas de Facebook e Instagram, Villafañe denunció que fue víctima de discriminación al haber asistido al acto de fin de curso en camisa, pollera, medias y zapatos. Además de la foto del uniforme que utilizó, el joven redactó un extenso descargo. "En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política", comienza el texto."La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existe y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo)", añade Villafañe en el texto que acompaña la foto.Sobre el final de su posteo, el joven insta a que toda aquella persona que atraviese una situación similar se anime a alzar la voz y denunciar el hecho discriminatorio. "Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda esta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen. ¡No nos callamos más!", cierra el posteo.En diálogo conVillafañe relató los pormenores de la situación que le tocó vivir. "Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó qué hacía vestido así con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí", explicó.Villafañe le pidió que lo dejara quedarse al acto y el directivo le exigió que debía cambiarse. El joven volvió a ponerse un pantalón y al término del evento se cambió nuevamente y realizó la publicación en las redes sociales.Luego de que Villafañe publicara su denuncia en Facebook e Instagram, un equipo de Telefe Tucumán se acercó hasta la puerta de la escuela para hablar con el director, Alberto Victoria. Allí el directivo dio su versión de los hechos."Tomé conocimiento por las redes sociales. Estamos tristes y apenados en la comunidad, todos los directivos, los docentes y hasta los mismos conserjes que hicimos un sacrificio grande para llevar adelante de manera presencial la entrega de diplomas", comenzó Victoria su explicación.El directivo explicó que habían acordado con los alumnos que irían al acto de fin de curso vestidos con el uniforme de la escuela. "Nos sorprendimos con un alumno que arribó a las instalaciones de la institución vestido con el uniforme, tal cual habíamos conversado en reuniones de Zoom. Ellos habían decidido que iban a venir los varones de blazer, había tres posibilidades y les dije que decidan y me lo comunicaran. Dijeron que iban a venir de gala y en ese momento no se manifestó ninguna situación particular", añadió.Victoria aseguró que cuando se encontró con que Villafañe estaba en pollera dentro del colegio le llamó la atención y, según él, fue el alumno quien se ofreció a cambiarse. "Le dije: 'Mire, así no puede estar dentro del establecimiento'. Y, entonces, él ofreció cambiarse con el pantalón. Fue y se cambió. Recibió el diplomita con el pantalón, salió de la institución e hizo la foto con la que luego hizo el desagravio", comentó.Tras la situación desatada en las redes sociales, Victoria sostuvo que habló por teléfono con el alumno. "Le pregunté por la situación y si se había sentido agraviado por algunas cuestiones particulares, que podía ser de opción de género, a la cual nosotros respetamos en todo momento, le pedí disculpas en nombre mío y de la institución si había alguna cuestión pero que no era más que eso", concluyó.