Cómo funciona la vacuna ARN Mensajero de Pfizer y BioNTech

Finalmente y luego de que un comité de expertos independientes de los Estados Unidos recomendó a la Administración de Medicamentos y Alimentos del país,, lo que en la práctica podría significarLa aprobación se da a su vez después de que la revistavalidara los resultados de eficacia y de seguridad de la formulación producida por la farmacéutica estadounidense en alianza con la alemana.El panel asesor de vacunas de la FDA, compuesto por expertos científicos independientes, especialistas en enfermedades infecciosas y estadísticos, votó 17 a 4 -un miembro se abstuvo-Con raras excepciones, la FDA sigue los consejos de sus asesores. Con esta bendición formal,la misma que la candidata, que lleva instrucciones de ADN para que las células del cuerpo humano generen ciertas proteínas protectoras.Debido al reciente comienzo de los estudios, no es posible saber cuánto tiempo dura la inmunidad.La vacuna, según especificaron desde las compañías,, aunque en algunos casos causó fiebres y dolores locales donde fue inyectada, pero sin que se detectase ninguna reacción grave. Las dos compañías usaron esta información recabada para llevar a cabo una prueba mucho más amplia, con hasta 30.000 participantes, que todavía está en marcha en los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania y distribuida en 120 locaciones a nivel global.Todas las vacunas tienen el mismo objetivo:Lasse pueden elaborar a partir de virus inactivos (como polio o la gripe), atenuados (sarampión, fiebre amarilla) o simplemente proteínas llamadas antígenos (hepatitis B). Pero con la dey su socio alemán, así como con la de la estadounidenseCada célula es una minifábrica de proteínas, según las instrucciones genéticas contenidas en el ADN de su núcleo.. Mediante la vacuna, esas puntas tan características que están en su superficie y le permiten adherirse a las células humanas para penetrarlas., inofensivas en sí mismas,Estos anticuerpos permanecerán de guardia durante mucho tiempo -según se espera- con la facultad de reconocer y neutralizar el coronavirus en caso de que nos infecte.Todos los laboratorios del mundo que las fabrican van a tener que considerar utilizar este tipo de tecnología.indicó ael médico genetista Jorge Dotto (M.N. 107.411), uno de los referentes en genética a nivel mundial.Durante décadas, los científicos han soñado con las posibilidades aparentemente infinitas del ARN mensajero o ARNm personalizado. Los investigadores entendieron su papel como un libro de recetas para los billones de células del cuerpo, pero sus esfuerzos por expandir el menú han llegado a trompicones."Es una. Con esta secuencia que recibe a nivel artificial, le damos al sistema inmune la instrucción para generar la proteína. Se trata de. Antes de la llegada de estas vacunas,Hoy la gente entiende de qué se trata. La genética es. Ya no forma parte de un campo lejano y de ciencia ficción", advirtió el prestigioso genetista.. Aunque es relativamente fácil y rápido de producir en comparación con la fabricación de vacunas tradicionales,Incluso ahora, mientras Moderna y Pfizer prueban sus vacunas en aproximadamente 74.000 voluntarios en estudios fundamentales de vacunas,dijo recientemente Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de Baylor College of Medicine y una autoridad en vacunas. El programadel gobierno de los Estados Unidos, que ha respaldado el desarrollo de la vacuna de Moderna y se comprometió a comprar la vacuna de Pfizer si funciona, estáDada la inestabilidad del ARN, existe un límite de temperatura a partir del cual la vacuna se degrada. Sin embargo, ante este problema de temperatura Pfizer había aclarado que una vez se saca la vacuna de los congeladores especiales, las dosis pueden conservarse durante 5 días en una nevera clásica, entre 2 y 8 ºC. Ello hará necesario que la logística reduzca al mínimo el margen de error para lograr que el material llegue en el momento justo y no quede almacenado tiempo de más en condiciones insuficientes.La ventaja es que con este método, porque es el organismo el que hace la tarea. Es por esta razón que estas vacunas se desarrollan más rápidamente. No se necesitan células ni huevos de gallina (como con las vacunas contra la gripe) para fabricarlas.Con las vacunas de ARN,, dijo a laDavid Weissman, el inmunólogo que coinventó la técnica perfeccionada a mediados de la década de 2000 y que allanó el camino para esta tecnología. Ahora es consultor de BioNTech."Las vacunas de ARN tienen la interesante característica de poder producirse con mucha facilidad en cantidades muy grandes", resumió Daniel Floret, vicepresidente del Comité Técnico de Vacunas de la Alta Autoridad Sanitaria de Francia.una temperatura mucho más baja que la que ofrecen los congeladores estándar, lo que ha obligado al grupo a desarrollar contenedores específicos, llenos de hielo seco, para distribuir las dosis.Sobre este punto, Dotto indicó: "Estamos viviendo un momento tan excepcional en la historia que nos tenemos que adaptar con medidas extraordinarias. Si salen estas vacunas no se puede estar pensando en eso. Estamos hablando de la supervivencia. La vacuna nos va a permitir volver a tener un tipo de dinámica más 'normal'. Si eso requiere que se generen nuevos lugares de almacenamiento, debemos hacerlo".Si se tiene en cuenta que lo que se pretende es que la mayoría de la población mundial sea vacunada contra el COVID-19,La de la multinacional estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech llegaría a los 16 euros (18,9 dólares) por dosis.