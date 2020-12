Hoteleros y Gastronómicos lamentaron "profundamente" la suspensión del Carnaval

Hoteleros y Gastronómicos lamentaron "profundamente" que en esta temporada el Carnaval "no nos llene de su brillo y música", pero coincidieron en que "la situación epidemiológica ha empujado a cada persona en el mundo a cambiar los modos y las formas para continuar trabajando. Es doloroso que todavía los grandes espectáculos no puedan realizarse dejando a miles de personas sin poder trabajar. Penosamente la fiesta a cielo abierto más grande del país no es la excepción".Adelantaron que ante la situación de no tener el atractivo turístico más importante de la ciudad, "el impacto económico va a ser importante".Ante ello, plantearon que "los prestadores deberán mantener vivo Gualeguaychú con sus servicios y ser excelentes anfitriones para que el turismo no decaiga. El natural de la ciudad será ahora el protagonista, con sus Reservas Naturales, paseos en lanchas, viñedos, excursiones y senderismos. También las pocas playas que abrirán sus puertas, la Costanera, el parque con su gran belleza tendrán su oportunidad para atraer y enamorar a los turistas"."Decir Gualeguaychú es decir Carnaval. Esta temporada se extrañarán los tambores y las plumas, pero la realidad obliga a cambiar prioridades y hoy la salud es la más importante", concluyó el comunicado.