Buscan a un joven que cayó a un lago mientras iba en kayak

Un joven de 23 años es intensamente buscado desde anoche luego de caer a un lago artificial de un reconocido country de la localidad de Escobar mientras practicaba kayak con algunos de sus amigos. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, se trata de Guido Orlando, quien se encontraba de visita en el lugar y en un determinado momento de la noche decidió ingresar al agua. Aún se desconocen las circunstancias en las que el joven cayó en el lago.



Todo ocurrió en el barrio privado Puertos del Lago, ubicado en la avenida de los Lagos y acceso a El Cantón. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por este medio, Orlando había ido hasta ese country para participar de un asado en la casa de un conocido, en el Lote No. 3.



Luego de la llegada de la policía tras el llamado al 911, la guardavidas del barrio privado declaró que "un grupo de jóvenes se metió en el lago y que uno de ellos no salió". Después, a partir del relato de los amigos, se confirmaría que se trataba de Guido Orlando, de quien aún se desconocen más datos. El diario local Nuevo Digital de Escobar, indicó que el chico es oriundo del barrio porteño de Caballito.



A partir esto, se le dio intervención a un gran número de efectivos y profesionales de distintos organismos para tratar de dar con el joven de 23 años. Según confirmaron a Infobae, al country concurrieron un móvil del cuerpo de Bomberos A5, a cargo del subayudante Pascual, un móvil de Defensa Civil y una ambulancia del SAME, a cargo del doctor Molina, además de otra unidad de la obra social Promedical.



Pero no fue lo único. Para la búsqueda de Orlando se convocó también a buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos y de la Prefectura Naval Argentina, cuyo resultado aún es negativo y se continúa con el operativo en la zona, con una importante cantidad de efectivos.



Infobae pudo saber desde el interior del barrio privado que el propio intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, estuvo presente esta madrugada durante el operativo, que tuvo que ser interrumpido en un momento por las bajas temperaturas del agua. Se trató incluso de buscarlo con la ayuda de reflectores pero la oscuridad de la noche imposibilitó seguir con el operativo. Se trata de un lago muy profundo, de unos 10 a 15 metros, que dificulta las labores de los rescatistas, quienes retomaron la búsqueda esta mañana. Fuentes el country indicaron que hay todo el tiempo al menos tres buzos trabajando, acompañados por botes de Prefectura. "El lago es profundo y los buzos se entierran hasta la rodilla en el barro del fondo", aclararon.



Al lugar concurrió en un primer momento la fiscal Claudia Mangiantini, de la UFI 5 de Escobar. La investigación quedó a cargo de Claudio Aundjian, titular de de esa Unidad, quien pidió la colaboración de los buzos de las fuerza disponibles y coordina todo el operativo.



Por su parte, la Asociación Vecinal de Puertos de Escobar emitió un comunicado interno a los habitantes del barrio en el que informan "no han sido exitosas las tareas para sacar del agua" al joven. Por el momento no se estableció ninguna calificación hasta no saber qué pasó con Orlando. En el country ya está presente la familia de Guido, acompañada por personal del barrio y de las fuerzas de seguridad.



Según datos a los que accedió este medio, la dueña de la casa del Lote 3 está de viaje en la Costa y dejó a al hijo de su marido al cuidado de la casa, quien invitó por varios días a sus amigos, entre ellos al joven desaparecido. Fuentes de la investigación con acceso al expediente informaron a Infobae todo ocurrió ayer en el medio de una reunión de un grupo de unos 10 jóvenes, en el que aparentemente hubo consumo de alcohol. Ingresaron al barrio con la tarjeta del padre de uno los chicos y en un momento, dos de ellos decidieron hacer kayak.



Puertos del Lago, desarrollado por el empresario Eduardo Constantini, está dividido en sub-barrios más chicos. Según informaron a Infobae, el accidente ocurrió en el barrio llamado Vistas.