Clubes de Gualeguaychú reabren sus puertas para actividades recreativas

Luego de una reunión este viernes entre autoridades municipales encabezada por la secretaria de Gobierno Delfina Herlax y dirigentes de Neptunia, los clubes ribereños se decidieron a reabrir sus puertas para las actividades recreativas.



Si bien hay un artículo del DNU presidencial que sigue limitando la actividad de los clubes, desde el gobierno local explicaron a ElDía que con la normativa vigente los clubes pueden abrir para todas las actividades deportivas y sociales cumpliendo con los protocolos aprobados por el Coes provincial y local, y que por lo tanto es una decisión de las instituciones mantenerse abiertas o cerradas, no habiendo ningún impedimento legal para utilizar sus instalaciones.



Al respecto, el Secretario de Poder Popular Adrián Romani afirmó a ElDía que se permite tanto la utilización de las piletas como de los balnearios de los clubes.



Luego, el funcionario realizó un panorama club por club: "Regatas arrancó con actividades en la playa pero le faltaban guardavidas, que van a arrancar en estos días. Racing en Papaya ya habilitó el bufet, la canchita nueva de básquet y también las actividades recreativas", describió.



Además, comentó que Tiro Federal acondicionó las piletas y ya están próximas a habilitarlas, "podrían arrancar hoy si quisieran pero iban a esperar hasta el 20 de diciembre para iniciar más tranquilos; y el Naútico también está con todas sus actividades en funcionamiento", añadió.



Preparando, para el verano, con todos los protocolos que nos exijan



Publicada por Tiro Federal Gualeguaychú en Viernes, 11 de diciembre de 2020

Por su parte, Pescadores emitió un comunicado a sus socios informando que "a partir de este sábado 12 se podrá acceder al club tanto para realizar actividades sociales como recreativas".



Aclararon que "se habilitarán primeramente quinchos, parrillas, mesas y sillas del sector quinchos, buffet, playa (con los recintos demarcados), juegos infantiles, canchas de beach vóley, futbol tenis, futbol y básquet". Las piletas, según informaron a ElDía, se habilitarán el fin de semana del 19 de diciembre.



Neptunia, el caso paradigmático



Tras idas y vueltas por la falta de claridad en el último DNU presidencial, y la marcha de socios autoconvocados del último martes para que abran la sede del Parque Unzué, la dirigencia decidió complacer dicho pedido.



"Nos llena de alegría comunicarles que a partir del próximo día sábado 12 de diciembre podremos disfrutar de nuestra sede en el Parque Unzué, tanto para fines deportivos como recreativos", anunció la comisión directiva a través de un comunicado. "A tales fines deberemos cumplir de manera estricta con todos los protocolos provinciales para cada una de las actividades", aclararon.



"La posibilidad de apertura que hoy comunicamos es producto de innumerables gestiones que se llevaron adelante en el último tiempo, con autoridades provinciales y municipales", destacaron desde la institución tricolor.



Al respecto, Romani contó que Neptunia quiso presentar un protocolo diferente al Coes local, pero como esta semana no se reunió quedó en stand by. Ante ello, "se reunió Hernán Parra (presidente del club) con Delfina Herlax, analizaron dnu por dnu y finalmente desde la institución se animaron a reactivar sus actividades", detalló el funcionario.



"Los esperamos el próximo sábado, aprovechando para recordarles que deberán ingresar a la sede con barbijo, respetar el distanciamiento social, llevar sus propias reposeras y cumplir con la totalidad de los protocolos vigentes de público conocimiento", concluyó la invitación a los socios de la comisión directiva del tricolor.