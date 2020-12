Preocupación en la salud de Elizabeth: Piden que obra social cubra medicamentos

Su caso

Elizabeth Ríos, de 14 años, fue trasplantada del hígado el pasado 21 de noviembre. Si bien, la operación fue un éxito, hoy en día su familia está preocupada por su salud. El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) no cumple en tiempo y forma con los medicamentos y eso le genera una complicación en su recuperación."El trasplante no es solo la cirugía, sino también todo lo que viene después y lo que conlleva mantener a ese paciente. Hoy en día, Iosper no está dando la medicación en tiempo y forma de Eli y tampoco está cubriendo los laboratorios semanales que se tiene que realizar la pequeña", expresó aFatima Heinze de FQ Alguien Como Yo."Sus padres se hicieron cargo de algunos análisis, pero no lo pueden sostener. Necesitan que la obra social cumpla en tiempo y forma con la medicación, la inmunosupresión y los antibióticos que necesita", dijo. Y agregó que "tampoco, en la posada donde se están hospedando, Iosper le está cubriendo la alimentación que necesita la pequeña luego de la operación".Al respecto, apuntó que "necesitamos que obra social responda, así a Eli le pueden dar pronto el alta ambulatoria. Hay que cuidar el trasplante que con tanto amor recibió para que pueda tener una mejor calidad de vida".En cuanto a sus padres "están muy preocupados por la situación y quieren que se solucione el tema", finalizó.Elizabeth Ríos de 14 años padecía desde hace algunos años hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante e hipertensión portal, por lo que necesitaba un trasplante de hígado con urgencia. La niña se encontraba primera en la lista del INCUCAI debido a la complejidad de su enfermedad.El pasado 21 de noviembre Elizabeth, ingresó al quirófano a las 14 horas y luego de más de siete horas de cirugía, el hermano de la niña, Ariel Ríos, había informado aque "la operación fue un éxito". La salud de la joven respondia muy bien y día a día evolucionaba favorablemente. De hecho, 48 horas después de operación la habían pasado a sala común, en la Fundación Favaloro.